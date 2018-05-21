Взгляд в прошлое: мемориал в память о махаджирах открыли в Гудауте

Строительство мемориального комплекса в Гудауте в память о жертвах Кавказской войны началось около года назад и завершилось в марте 2018 года.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Мемориал в виде корабля, посвященный жертвам Кавказской войны, открыли в понедельник 21 мая в Гудауте.

"События, которые произошли в XIX столетии – это черные страницы в истории абхазов, абазин и многих других народов Кавказа. Для нас всех это было большой трагедией. Тысячи, а может, и десятки тысяч людей умирали от голода в ожидании турецких кораблей, не говоря уже о тех, кто был убит. Сегодняшний день отмечаем не только мы, но и все братские нам народы", — сказал в своем выступлении министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар.

Строительство корпуса корабля, как напоминание о махаджирстве, началось около года назад. Автор проекта Игорь Смыр назвал его "Махмудией" в честь одного из турецких кораблей, на котором в XIX веке жители Абхазии были вынуждены покинуть свою родину.

Мемориал в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте © Sputnik . Бадри Есиава

Открытие мемориала в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте © Sputnik Бадри Есиава 1 / 2 © Sputnik . Бадри Есиава Мемориал в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте

Несмотря на то, что корабль-памятник был не совсем привычным проектом, особых сложностей во время его строительства не было, рассказал журналистам его автор Игорь Смыр.

"Идея строительства мемориала в память о жертвах махаджирства я вынашивал на протяжении десяти лет, но воплотить свою идею в жизнь удалось только сейчас. Все работы завершились в марте этого года, но официальное открытие решили провести в День памяти жертв Кавказской войны. Весь комплекс вместе с колоннадой весит около 250-270 тонн", — сообщил Смыр и пояснил, что это не смотровая площадка, как представляли некоторые, а только памятник.

© Sputnik . Бадри Есиава Открытие мемориала в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте

Каркас корабля вручную собирал в километре от места установки Заур Сагария. Он признался, что никогда раньше ни с чем подобным в работе не сталкивался, и это для него было нелегкой задачей.

"Каркас я собирал один вручную. Было нелегко подогнать каждую деталь в точности по проекту, сантиметр к сантиметру. Если хоть в одном месте допустишь ошибку, то пришлось бы переделать весь каркас", — признался Сагария.

Репатриант из Турции Дамей Авидзба, сын ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ехмета Авидзба, выступая на открытии, сказал, что его отец вернулся на свою историческую родину в самое сложное для нее время. После окончания войны он остался в Абхазии и создал семью.

Артисты народного вокально-инструментального ансамбля "Рица" исполнили "Колыбельную махаджиров" из произведения Баграта Шинкуба "Последний из ушедших".

© Sputnik Бадри Есиава Открытие мемориала в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте

В этой колыбельной описана трагическая история женщины, у которой на руках умер ребенок во время переселения в Турцию. Она пела песню своему мертвому ребенку, чтобы турецкие солдаты не выбросили тело младенца в море, но избежать этого ей все же не удалось.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии ежегодно 21 мая.

Кавказская война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году Абхазию покинуло примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров — около 180 тысяч человек.