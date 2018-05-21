00:58 22 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Призрак "Махмудии": открытие мемориала жертвам Кавказской войны в Гудауте

Получить короткую ссылку
19810

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Бадри Есиава

Церемония открытия мемориального комплекса в память о жертвах Кавказской войны прошла в Гудауте в понедельник 21 мая.

Мемориальный комплекс в виде корабля назвали "Махмудией" в честь одного из кораблей, на котором десятки тысяч абхазов вынужденно переселились в Турцию в XIX веке.

"Это один из кораблей, который подошел к берегам Абхазии за очередной группой людей для того, чтобы увезти их в Турцию. На левом борту мемориала, рядом с якорем висит это название", — рассказал меценат и автор проекта Игорь Смыр.

Его строительство началось около года назад и завершилось в марте 2018 года, но официально открыли комплекс 21 мая – в День памяти жертв Кавказской войны, который ежегодно отмечается в Абхазии.

На торжественной церемонии присутствовали министр по репатриации Беслан Дбар, руководство гудаутского района, общественность.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии ежегодно 21 мая.

Кавказская война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году Абхазию покинуло примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров около 180 тысяч человек.

Взгляд в прошлое: мемориал в память о махаджирах открыли в Гудауте>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Изъятый автомат
    Ты зачем стрелял?

    Сотрудники МВД Южной Осетии задержали жителя Цхинвала, который подозревается в незаконной стрельбе.

  • Автомобиль МЧС на месте взрыва в Бинагадинском районе Баку
    Взрыв в Баку

    Мощный взрыв, унесший жизни двух человек, прогремел бакинском кафе. Правоохранительные органы назвали предварительную версию произошедшего.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Публичная фигура

    Третий президент Армении, бывший премьер и лидер Республиканской партии Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки.

  • Лесной пожар в Семее
    Огненная стихия

    Крупный лесной пожар тушат в Восточно-Казахстанской области - сильный ветер способствует распространению огня, который уже охватил 40 гектаров.

  • Город Балыкчи. Архивное фото
    Располагайтесь!

    Российские пограничники передали в дар кыргызстанским коллегам квартиры в городе Балыкчи.

  • Мигрант, архивное фото
    Пора домой

    Миграционная служба Минска приняла решение о депортации из Беларуси почти 50 нелегалов, которые нарушили законодательство страны.

  • Владимир Линдерман во время Марша рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    На свободе

    Рижский окружной суд освободил из-под стражи общественного активиста, защитника русских школ Владимира Линдермана.

  • Газовоз Independence и танкер LNG
    Выгодный актив

    Норвежская компания-владелец терминала заработала за счет Литвы два миллиона евро: впервые судно — хранилище СПГ принесло такие прибыли.

  • Местные выборы 2018
    Полиция не дремлет

    В правоохранительных органах Молдовы рассказали, где зарегистрировали больше всего нарушений во время проведения местных выборов.

  • Женщины Таджикистана
    Леди-босс

    Сотрудники ООН попытались узнать, что на самом деле мешает женщинам-предпринимателям Таджикистана найти свое место в мире бизнеса.

  • Вымпелком VimpelCom Beeline
    Проштрафились

    Beeline заплатила Узбекистану многомиллиардный штраф - санкции к оператору применили за несоблюдение нормативов радиосвязи.

  • Выборы в Эстонии
    Кто следующий?

    Наиболее подходящими кандидатурами на пост премьера страны эстонцы считают действующего главу кабмина Юри Ратаса и лидера оппозиционной партии Каю Каллас.

  • Изъятый автомат
    Ты зачем стрелял?

    Сотрудники МВД Южной Осетии задержали жителя Цхинвала, который подозревается в незаконной стрельбе.

  • Автомобиль МЧС на месте взрыва в Бинагадинском районе Баку
    Взрыв в Баку

    Мощный взрыв, унесший жизни двух человек, прогремел бакинском кафе. Правоохранительные органы назвали предварительную версию произошедшего.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Публичная фигура

    Третий президент Армении, бывший премьер и лидер Республиканской партии Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница карнавала культур в Берлине, Германия
Дружба народов: "Карнавал культур" в Германии
Призрак Махмудии: открытие мемориала в память жертв Кавказской войны в Гудауте
Призрак "Махмудии": открытие мемориала жертвам Кавказской войны в Гудауте
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia