Призрак "Махмудии": открытие мемориала жертвам Кавказской войны в Гудауте

Церемония открытия мемориального комплекса в память о жертвах Кавказской войны прошла в Гудауте в понедельник 21 мая.

Мемориальный комплекс в виде корабля назвали "Махмудией" в честь одного из кораблей, на котором десятки тысяч абхазов вынужденно переселились в Турцию в XIX веке.

"Это один из кораблей, который подошел к берегам Абхазии за очередной группой людей для того, чтобы увезти их в Турцию. На левом борту мемориала, рядом с якорем висит это название", — рассказал меценат и автор проекта Игорь Смыр.

Его строительство началось около года назад и завершилось в марте 2018 года, но официально открыли комплекс 21 мая – в День памяти жертв Кавказской войны, который ежегодно отмечается в Абхазии.

На торжественной церемонии присутствовали министр по репатриации Беслан Дбар, руководство гудаутского района, общественность.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии ежегодно 21 мая.

Кавказская война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году Абхазию покинуло примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров около 180 тысяч человек.

Взгляд в прошлое: мемориал в память о махаджирах открыли в Гудауте>>