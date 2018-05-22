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Вечер, посвященный Владимиру Анкваб

Слово о поэте: вечер памяти Владимира Анкваб прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Поэту, лектору АГУ, кандидату филологических наук Владимиру Анкваб 23 февраля 2018 года исполнилось бы 90 лет.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения поэта, общественного и государственного деятеля Владимира Анкваб, состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир во вторник 22 мая.

Владимир Анкваб
© Фото : из архива семьи Анкваб
Пророчество поэта, или последняя мелодия учителя: к 90-летию Владимира Анкваб

На торжественной встрече присутствовали родные писателя, коллеги, выпускники Владимира Анкваб. Заведующий кабинетом имени Владимира Анкваб в Абхазском государственном университете Ахра Анкваб отметил, что в 2009 году был открыт кабинет в АГУ.

"Главной целью Владимира Анкваб было воспитание патриотичной молодежи, которая любит и чтит традиции абхазской литературы, эта работа проводится в кабинете, который носит его имя", — подчеркнул он.

По его словам, в честь поэта во многих учебных заведениях в год его 90-летия проводятся вечера памяти. Затем студенты Абхазского государственного университета прочли стихотворения поэта Владимира Анкваб.

Вечер, посвященный Владимиру Анкваб
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вечер, посвященный Владимиру Анкваб

Писатель Джума Ахуба рассказал, что с Владимиром Анкваб он близко познакомился во время учебы в Московском литературном институте.

"Ежегодно его выбирали в студенческий совет, он был очень красивым и благородным человеком, никогда не слышал, чтобы он кого-то обидел", — подчеркнул Ахуба.

Он отметил, что Владимир Анкваб всегда помогал талантливой молодежи и давал возможность учиться. Джума Ахуба отметил большой вклад Владимира Анкваб в отечественную литературу.

"Все его произведения говорят о его любви к родине, о патриотизме", — сказал Джума Ахуба.

На мероприятие приехали учителя и школьники из Хуапа, родного села поэта, и села Джирхуа. Школьники прочли стихотворения поэта, песенный коллектив "Киараз" из села Джирхуа исполнил народные абхазские песни, зрители встречали их выступления продолжительными аплодисментами. Затем школьники показали свое мастерство в абхазских танцах.

Директор средней школы села Джирхуа Назырбей Габния отметил, что поэт обладал высоким чувством патриотизма и всегда был готов отстаивать интересы своего народа.

Также он добавил, что творчество и личные человеческие качества Владимира Анкваб органично дополняли друг друга.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сказал, что Владимир Анкваб — один из тех, кто заложил традиции воспитания писателей, поэтов, творческой интеллигенции.

"В первую очередь он поэт, несмотря на то, что он занимался многими делами, нужно также отметить его работу, направленную на воспитание студентов, новых поколений абхазской интеллигенции. Мы всегда должны помнить о его достижениях", — заметил он.

Вечер, посвященный Владимиру Анкваб
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вечер, посвященный Владимиру Анкваб

Владимир Анкваб родился в селе Хуап в 1928 году. Прежде чем стать известным поэтом, работал виноградарем, табаководом, взрывником на Ткуарчалской шахте. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Был членом Союза писателей СССР. Преподавал в Сухумском педагогическом институте. Печататься начал с 1953 года. В его романе в стихах "Абрыскил" миф о Прометее пересказан с элементами научной фантастики и фэнтези.

В 1970-х годах Владимир Анкваб организовал литературный кружок, который открывал имена новых поэтов, помогая им публиковаться в ежегодном сборнике университетский сборник "Арюаш" (горная река — ред.).

Абхазский поэт скоропостижно скончался в возрасте 59 лет 14 ноября 1987 года в Москве. Похоронен Владимир Анкваб в Пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.




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