18:19 24 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН

Жизнь после забвения: абхазская премьер-лига КВН вновь выходит на сцену

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10040

О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция о премьер-лиге КВН Абхазии с самого начала обещала быть необычной. В студии Sputnik встретились два титана отечественного клуба веселых и находчивых – ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия, который решил показать журналистам, что есть еще порох в пороховницах, и генеральный продюсер абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия.

"Мы начинаем пресс-конференцию, – голосом Александра Маслякова произнес Алхас Манаргия. – У нас в гостях продюсер абхазской премьер-лиги Михаил Гагулия. Должен был еще быть Михаил Цкуа, но в связи с общереспубликанским днем чистоты, он сегодня главный уборщик Нового Афона и Сухума. Я думаю, все самые смешные вопросы журналисты уже заготовили, а у Михаила на размышление будут традиционные 30 секунд".

Правда, вопросы задавать генпродюсеру абхазской лиги КВН не пришлось. Он сам заговорил, причем надолго.

"Абхазской премьер-лиги КВН не было три года. И вот мы с Михаилом Цкуа решили вновь возобновить КВН. Сначала провели фестиваль. Было заявлено восемь команд. Потом решили добрать команды с помощью кастинга. Качеством шуток команд на кастинге мы были не очень довольны, но смогли выбрать еще одну команду. В итоге, 29 мая сезон у нас начинается с девятью командами. Если говорить спортивным языком, начинается плей-офф", – констатировал Гагулия.

КВН
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спустя три года: возвращение абхазской премьер-лиги КВН

Условия игры

В постоянный судейский состав, по словам Гагулия, входят "главный уборщик улиц" Михаил Цкуа и бывший КВН-щик Ардашес Овсепян, другие члены жюри будут меняться.

"Мы будем приглашать людей, связанных с творчеством. Скажем, Анрик Гумба, Алиас Авидзба. То есть люди, которые хоть как-то выступали в КВН", – сказал генпродюсер КВН.

Главное требование к командам – шутить смешно, но без оскорблений.

"Ребята сами пишут шутки, мы редактируем, чтобы ребята не затрагивали неприемлимые для нашей страны темы. В принципе, молодые люди описывают то, что видят вокруг себя. Если в стране плохая экономика, низкая пенсия, то они не могут обойти такую сторону жизни. Я попросил бы тех, кто смотрит премьер-лигу КВН, адекватно реагировать на шутки. Если кому-то шутки не нравятся, то пусть не смеются. Что я могу еще сказать", – с улыбкой обратился он к зрителям.

По словам Гагулия, выбывшая из игры команда может быть позже восстановлена путем зрительского голосования.

"Если команда вылетела, то она попадает в интернет. На наших страничках в соцсетях каждый раз путем голосования может быть восстановлена одна из команд. То есть три команды вылетели, одну добрали. Не за деньги, а за лайки. На 1/8 финала будет два конкурса: традиционное приветствие и "Пять новостей". То есть каждая команда в юмористической форме должна будет озвучить пять проблем своего города или села", – рассказал он об условиях игры.

Премьер-лига КВН Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 29 мая. Билеты уже в продаже.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Италия, Градара
    Итальянский вояж

    Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Дети за компьютером, фото из архива
    Безопасность в сети

    Как правительство Молдовы оградит несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?

  • Самолет МЧС России «Ил-76»
    Техника спасения

    Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.

  • Пользователь за работой
    Образование онлайн

    В новом учебном году в Узбекистане впервые появится возможность получения высшего дистанционного образования в режиме онлайн.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.

  • Италия, Градара
    Итальянский вояж

    Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

От пирамид к храмам: подготовка к фестивалю песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Самую длинную жареную пиццу приготовили в Неаполе
Самая большая и жареная: в Неаполе приготовили рекордную пиццу
Дом Правительства РФ (на первом плане) и жилой дом на Кудринской площади в Москве.
Новый кабинет в Доме Правительства России

Соцсети

Sputnikabkhazia