Жизнь после забвения: абхазская премьер-лига КВН вновь выходит на сцену

О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция о премьер-лиге КВН Абхазии с самого начала обещала быть необычной. В студии Sputnik встретились два титана отечественного клуба веселых и находчивых – ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия, который решил показать журналистам, что есть еще порох в пороховницах, и генеральный продюсер абхазской премьер-лиги КВН Михаил Гагулия.

"Мы начинаем пресс-конференцию, – голосом Александра Маслякова произнес Алхас Манаргия. – У нас в гостях продюсер абхазской премьер-лиги Михаил Гагулия. Должен был еще быть Михаил Цкуа, но в связи с общереспубликанским днем чистоты, он сегодня главный уборщик Нового Афона и Сухума. Я думаю, все самые смешные вопросы журналисты уже заготовили, а у Михаила на размышление будут традиционные 30 секунд".

Правда, вопросы задавать генпродюсеру абхазской лиги КВН не пришлось. Он сам заговорил, причем надолго.

"Абхазской премьер-лиги КВН не было три года. И вот мы с Михаилом Цкуа решили вновь возобновить КВН. Сначала провели фестиваль. Было заявлено восемь команд. Потом решили добрать команды с помощью кастинга. Качеством шуток команд на кастинге мы были не очень довольны, но смогли выбрать еще одну команду. В итоге, 29 мая сезон у нас начинается с девятью командами. Если говорить спортивным языком, начинается плей-офф", – констатировал Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спустя три года: возвращение абхазской премьер-лиги КВН

Условия игры

В постоянный судейский состав, по словам Гагулия, входят "главный уборщик улиц" Михаил Цкуа и бывший КВН-щик Ардашес Овсепян, другие члены жюри будут меняться.

"Мы будем приглашать людей, связанных с творчеством. Скажем, Анрик Гумба, Алиас Авидзба. То есть люди, которые хоть как-то выступали в КВН", – сказал генпродюсер КВН.

Главное требование к командам – шутить смешно, но без оскорблений.

"Ребята сами пишут шутки, мы редактируем, чтобы ребята не затрагивали неприемлимые для нашей страны темы. В принципе, молодые люди описывают то, что видят вокруг себя. Если в стране плохая экономика, низкая пенсия, то они не могут обойти такую сторону жизни. Я попросил бы тех, кто смотрит премьер-лигу КВН, адекватно реагировать на шутки. Если кому-то шутки не нравятся, то пусть не смеются. Что я могу еще сказать", – с улыбкой обратился он к зрителям.

По словам Гагулия, выбывшая из игры команда может быть позже восстановлена путем зрительского голосования.

"Если команда вылетела, то она попадает в интернет. На наших страничках в соцсетях каждый раз путем голосования может быть восстановлена одна из команд. То есть три команды вылетели, одну добрали. Не за деньги, а за лайки. На 1/8 финала будет два конкурса: традиционное приветствие и "Пять новостей". То есть каждая команда в юмористической форме должна будет озвучить пять проблем своего города или села", – рассказал он об условиях игры.

Премьер-лига КВН Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 29 мая. Билеты уже в продаже.