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Плей-офф и злободневные шутки: генпродюсер КВН Абхазии рассказал о сезоне премьер-лиги

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© Sputnik Сария Кварацхелия

Премьер-лига КВН Абхазии стартует 29 мая в Абхазской государственной филармонии.

После трех лет забвения премьер-лига КВН Абхазии вновь на сцене. Девять команд вышли в плей-офф нового сезона.

"Абхазской премьер-лиги КВН не было три года. И вот мы с Михаилом Цкуа решили вновь возобновить КВН. Сначала провели фестиваль. Было заявлено восемь команд. Потом решили добрать команды с помощью кастинга. Качеством шуток команд на кастинге мы были не очень довольны, но смогли выбрать еще одну команду. В итоге, 29 мая сезон у нас начинается с девятью командами. Если говорить спортивным языком, начинается плей-офф", – сказал генеральный продюсер КВН Абхазии Михаил Гагулия.




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