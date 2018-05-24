Плей-офф и злободневные шутки: генпродюсер КВН Абхазии рассказал о сезоне премьер-лиги

После трех лет забвения премьер-лига КВН Абхазии вновь на сцене. Девять команд вышли в плей-офф нового сезона.

"Абхазской премьер-лиги КВН не было три года. И вот мы с Михаилом Цкуа решили вновь возобновить КВН. Сначала провели фестиваль. Было заявлено восемь команд. Потом решили добрать команды с помощью кастинга. Качеством шуток команд на кастинге мы были не очень довольны, но смогли выбрать еще одну команду. В итоге, 29 мая сезон у нас начинается с девятью командами. Если говорить спортивным языком, начинается плей-офф", – сказал генеральный продюсер КВН Абхазии Михаил Гагулия.