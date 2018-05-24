Кто с мячом: москвичка снимает фильм про cборную Абхазии по футболу

О том, почему кинодокументалистка из Москвы Светлана Прокудина решила снять фильм про cборную Абхазии по футболу и что привлекает ее в республике, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Знакомство Светланы Прокудиной с Абхазией началось еще в 2009 году, впечатления, оставшиеся после визита в республику, привели ее обратно спустя девять лет.

Началось с удивления

В июне 2016 года Светлана Прокудина случайно увидела репортаж о том, что в Абхазии прошел Чемпионат мира по футболу ConIFA и что cборная Абхазии стала чемпионом.

"Там все было удивительно для меня. Какой-то непонятный чемпионат ConIFA. Я впервые услышала о том, что есть такая организация, которая проводит чемпионаты среди непризнанных, частично признанных государств и автономий", — призналась она.

Золото победителей ЧМ ConIFA 2016>>

Для нее стало открытием, что существуют такие места на земле как Падания, Пенджаб и так далее.

"Все эти названия для меня были какой-то загадкой. Все началось с моего сильного удивления", — отмечает она.

Изучив более детально Чемпионат мира ConIFA и получив информацию про команду Абхазии? Прокудина поняла, что хочет сделать фильм о том, как cборная Абхазии будет готовиться к своему следующему Чемпионату мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка сборной Абхазии по футболу

"И вот я здесь. Я приезжала в ноябре 2017 года, чтобы познакомиться с футболистами, посмотрела, как они тренируются, как играют и общаются. Меня больше всего поразило с какой любовью они это делают, с какой страстью. Когда это видишь, это заряжает, и когда я вернулась в Москву, поняла, что я буду об этом думать и дальше. Я думала, смогу ли я вернуться, для того чтобы снимать здесь документальный фильм", — подчеркнула она.

Полнометражная картина

Светлана вместе с оператором проводят много времени со cборной Абхазии, посещают утренние и вечерние тренировки, снимают на базе, где команда готовится к предстоящему Чемпионату мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка сборной Абхазии по футболу

"Мы живем недалеко от базы, где живут ребята, и у нас есть возможность проводить много времени с футболистами. Они играют в нарды, в домино, слушают музыку. Это полнометражный документальный фильм, пока точно не могу сказать, какой будет хронометраж и пока не решила, как будет называться фильм. Фильм будет строиться на разговорах с футболистами и на наблюдениях за их тренировками, за их жизнью на сборах", — объяснила она основной замысел.

По словам кинодокументалистки, для нее главная цель — чтобы фильм был искренним.

"Я много лет работала на радио "Эхо Петербурга", потом в Москве поступила в школу документального кино и театра и переехала в Москву из Санкт-Петербурга, и стала заниматься кино", — рассказала Прокудина.

Последняя ее работа "За пределами любви" о петербургском композиторе Олеге Каравайчуке.

"К сожалению, два года назад он ушел от нас, ему было 87 лет. Каравайчук был из разряда гениальных композиторов, он жил в Питере, работал на "Ленфильме". У меня не такая большая фильмография, первый фильм был о моей маме, он был учебным фильмом в школе документального кино. Благодаря тому, что я занялась кино, я могу оказываться в таких ситуациях, в которых без камеры я никогда не оказалась бы, камера тебе открывает разные удивительные миры, за это я и люблю свою профессию", — подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка сборной Абхазии по футболу

По словам Светланы Прокудиной, документальный фильм про сборную Абхазии по футболу выйдет в следующем году и она надеется зрителям в республике кино понравится.

Сборная Абхазии готовится к Чемпионату мира по футболу ConIFA-2018>>

По итогам жеребьевки сборная Абхазии на чемпионате мира в Лондоне будет играть во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка сборной Абхазии по футболу

Футбольная организация ConIFA была образована в июне 2013 года и объединяет 47 футбольных ассоциаций непризнанных и частично признанных стран. Летом 2018 года в Лондоне пройдет кубок мира ConIFA.