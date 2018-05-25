Последний звонок: выпускники Абхазии простились со школой

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Средние образовательные школы в Абхазии в 2018 году окончили 1889 человек, в прошлом году выпускников было 1949.

В Сухумской Горской школе № 10 имени Лакоба традиционно торжественное событие началось с поднятия государственного флага во дворе школы под национальный гимн. Директор школы Аида Кварчелия поздравила выпускников и пожелала успехов в дальнейшем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

"От души поздравляю с сегодняшним праздником. Наши школьники принимали участие в городских и республиканских олимпиадах и заняли первые места, 27 дипломов и почетных грамот удостоились наши ученики. К тому же в предметных олимпиадах, проходивших в республике, 25 наших школьников одержали победу. Согласно решению Министерства образования, 25 наших учеников освобождены от экзаменов, это очень радует", — сказала директор школы.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

На праздничном мероприятии присутствовал глава администрации города Сухум Адгур Харазия.

"Я поздравляю всех, кто работает и учится в этой школе. Это школа, у которой большая история, в ней учился основатель абхазской литературы Дмитрий Гулиа, выдающиеся историки Шалва Инал-ипа и Георгий Дзидзария, помимо них, эту школу окончили многие представители абхазской интеллигенции", — заметил он.

Адгур Харазия пожелал выпускникам благополучия, и чтобы они продолжали славные традиции школы. Затем на площадку вышли главные лица мероприятия – выпускники, они читали стихи, исполняли традиционные танцы под аплодисменты присутствующих.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

"Я оканчиваю школу с чувством сожаления, потому, что мы учились здесь 11 лет, школа дала много знаний. С другой стороны, нас ждет новый этап, и нам это тоже интересно. Я уже решила кем хочу стать, выбрала юридическое образование", — сказала выпускница Ялса Миканба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в Сухуме

Другой выпускник Наур Эшба решил стать летчиком, и учиться будет он в Ульяновске.

"Мне предстоят экзамены, хочу поблагодарить наших учителей за терпение", — отметил он.

В сухумской школе № 2 имени Александра Пушкина также звучала праздничная музыка, выпускники плакали от расставания со школой и радовались новому этапу в жизни. В конце линейки выпускники, подняв на плечи первоклашек, возвестили звонком об окончании школы, затем выпустили разноцветные шары в небо.