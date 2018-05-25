16:13 25 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Фото

Ушли со школьного двора: праздник последнего звонка в Абхазии

Получить короткую ссылку
11510

Новости

Все новости
Все новости
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
  • Последний звонок в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Средние образовательные школы в Абхазии в 2018 году окончили 1889 человек, в прошлом году выпускников было 1949 .

Для абхазских выпускников в 156 школах прозвенел последний звонок.

Средние образовательные школы в Абхазии в 2018 году окончили 1889 человек, в прошлом году выпускников было 1949.

В Сухумской Горской школе № 10 имени Лакоба традиционно торжественное событие началось с поднятия государственного флага во дворе школы под национальный гимн.

На площадку вышли главные лица мероприятия – выпускники, они читали стихи, исполняли традиционные танцы под аплодисменты присутствующих.

Подробнее о том, как прошел последний звонок в сухумских школах, читайте здесь>>

В сухумской школе № 2 имени Александра Пушкина также звучала праздничная музыка, выпускники плакали от расставания со школой и радовались новому этапу в жизни. В конце линейки выпускники, подняв на плечи первоклашек, возвестили звонком об окончании школы, затем выпустили разноцветные шары в небо.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
    Визит президента

    Президент Республики Сербской посетит Цхинвал в августе – Милорад Додик приедет на 10-летие признания Южной Осетии.

  • Водительское удостоверение и ключи от автомобиля, фото из архива
    Водить по-новому

    В Азербайджане меняют категории водительских прав – законодатели считают, что это поможет улучшить ситуацию на дорогах страны.

  • Президент Армении Армен Саркисян встретился с протестующими против экплуатации Амулсарского золоторудного месторождения (23 мая 2018). Еревaн
    Голосуют все!

    Гражданам Армении, проживающим за пределами страны, могут разрешить голосовать на выборах, заявил президент республики Армен Саркисян.

  • Школьники села Боген, рапсоложенного близ Аральского моря, архивное фото
    Своих не бросаем

    Стало известно, сколько потратит правительство Казахстана на поддержку этнических казахов, проживающих за рубежом.

  • Вид изнутри на государственный исторический музей Кыргызстана после реконструкции
    Сколько-сколько?

    В Кыргызстане депутаты возмутились дороговизной мебели, приобретенной в рамках реконструкции Государственного исторического музея.

  • Экс- гендиректор Белорусского процессингового центра Геннадий Зубарев
    Самый богатый коррупционер

    В Минске судят самого богатого коррупционера Беларуси, экс-гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева – оперативники выявили новую взятку.

  • Табличка Идет заседание суда
    Развязка близка

    На следующей неделе суд в Латвии объявит приговор обвиняемому в шпионаже в пользу России железнодорожному мастеру Александру Красноперову.

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Помните о нас!

    Ключевой задачей стран Балтии перед саммитом НАТО является обеспечение постоянного внимания альянса к региону, заявил министр обороны Литвы.

  • Руль. Архивное фото
    Место на кладбище

    В Молдове водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обяжут работать на кладбище или в морге.

  • Встреча с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
    Визит президента

    Президент Республики Сербской посетит Цхинвал в августе – Милорад Додик приедет на 10-летие признания Южной Осетии.

  • Водительское удостоверение и ключи от автомобиля, фото из архива
    Водить по-новому

    В Азербайджане меняют категории водительских прав – законодатели считают, что это поможет улучшить ситуацию на дорогах страны.

  • Президент Армении Армен Саркисян встретился с протестующими против экплуатации Амулсарского золоторудного месторождения (23 мая 2018). Еревaн
    Голосуют все!

    Гражданам Армении, проживающим за пределами страны, могут разрешить голосовать на выборах, заявил президент республики Армен Саркисян.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Сухуме
Ушли со школьного двора: праздник последнего звонка в Абхазии
Как выпускники Сухума простились со школой
Последний день: как выпускники Сухума простились со школой
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia