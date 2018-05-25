Ушли со школьного двора: праздник последнего звонка в Абхазии

Для абхазских выпускников в 156 школах прозвенел последний звонок.

Средние образовательные школы в Абхазии в 2018 году окончили 1889 человек, в прошлом году выпускников было 1949.

В Сухумской Горской школе № 10 имени Лакоба традиционно торжественное событие началось с поднятия государственного флага во дворе школы под национальный гимн.

На площадку вышли главные лица мероприятия – выпускники, они читали стихи, исполняли традиционные танцы под аплодисменты присутствующих.

Подробнее о том, как прошел последний звонок в сухумских школах, читайте здесь>>

В сухумской школе № 2 имени Александра Пушкина также звучала праздничная музыка, выпускники плакали от расставания со школой и радовались новому этапу в жизни. В конце линейки выпускники, подняв на плечи первоклашек, возвестили звонком об окончании школы, затем выпустили разноцветные шары в небо.