19:48 28 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD62.27
  • EUR72.83
Поиск
День пограничника

Сто лет в обед: российские пограничники в Абхазии отметили вековой юбилей

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23 0 0

Сто лет прошло со дня создания пограничной охраны в России, этот день ежегодно отмечается во многих странах бывшего СССР 28 мая.

 Как российские пограничники отметили свой профессиональный праздник в Сухуме, чем удивил военный оркестр и почему солдатская каша вкуснее домашней, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Жаркий" праздник

На аллее Пограничников в Сухуме было непривычно многолюдно в понедельник. Офицеры при полном параде, их семьи и ветераны пришли отметить столетний юбилей создания погранвойск России.

Майское пекло заставило многих спасаться от жары под широкими кронами деревьев, а те, кому повезло меньше, ожидали начала торжественной церемонии, принимая "солнечные ванны", но с солдатской выдержкой, которую демонстрировали даже дети военных.

Места под солнцем не досталось и корреспонденту Sputnik, планшет перегрелся и потребовал охлаждения. И это во время поздравительных речей — не самое подходящее для таких технических "капризов", которые, однако, устранились методом "обдува".

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

Поздравить пограничников пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр страны Геннадий Гагулия, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, глава МИД Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В своей поздравительной речи Рауль Хаджимба подчеркнул большую значимость миссии, которую выполняют российские пограничники в Абхазии, чьи мужество и выдержка заслуживают всеобщего уважения.

Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik
Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин напомнил, что соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы республики между Россией и Абхазией было подписано в апреле 2009 года, после чего российские подразделения приступили к службе на границе Абхазии с Грузией. С этой задачей, уверен посол, пограничники двух стран справляются успешно.

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

Самым страшным периодом в истории пограничников была Великая Отечественная война, сказал ветеран пограничных войск, подполковник в отставке Павел Мочалов. Погранзаставы держали оборону неделями и даже месяцами.

"Наши пограничники от Балтийского до Черного моря одновременно приняли удар немецких войск. Ни одна застава не покинула свое место. Как говорил маршал СССР Жуков, они дрались, как львы", — подчеркнул Мочалов.

Ветеран признался, что служба его пришлась на послевоенное время, но и тогда было нелегко.

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

На аллее Пограничников установлен мемориал в честь офицеров Василия Квитко, Эдуарда Нерсесяна и Андрея Удальцова, которые погибли, выполняя задачи по защите национальных интересов республики Абхазии в ходе совместных операций российских и абхазских Погрануправлений. Участники торжества возложили к памятнику венки.

Дорога каша к обеду

Удивил военный духовой оркестр. Никто не ожидал, что музыканты отступят от привычного стиля. Оказывается, военные музыканты могут не только отбивать марши, но и виртуозно владеют ритмами джаза и блюза, а барабанщики и вовсе устроили перед зрителями "поединок", выдавая такие залихватские и темпераментные рисунки, что некоторые рокеры позавидовали бы. Что именно играли, сказать сложно, но энергия барабанщиков заставила многих встать с лавочек и аплодировать, что есть сил, пытаясь попасть с ними в такт. Музыканты "добили" зрителей своим пением и даже танцем.

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

На часах 14:00 и самое время пообедать. Организаторы праздника пригласили всех пройти к полевой кухне, где их ждали 400 порций солдатской каши и крепкий чай. Здесь уже в цепочку выстроились не только военные, но и гражданские.

"Столетняя" солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей>>

Перед ароматом, которым наполнилась аллея, не сдержался и бильд-редактор Sputnik Абхазия Константин Грецов. Отложив дела, он терпеливо дожидался своей порции.

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

Взрослые и даже дети, которые обычно не любят каши, уплетали ее за обе щеки. "Дегустатор" Полина по достоинству оценила "деликатес" и отметила, что солдатская каша отличается от домашней.

"Мне кажется, это именно то, что едят военные. Очень вкусно и здесь чувствуется, что много тушенки", — с удовольствием отметила девушка. 

Помощник повара полевой кухни Мария поделилась секретным ингредиентом настоящей и вкусной солдатской каши. Все гениальное просто. Оказывается, для этого нужно всего лишь праздничное настроение.

День пограничника
© Sputnik
День пограничника

"Как вкусно", — эта фраза звучала отовсюду, перед чем "сдался" голодный корреспондент Sputnik и тоже встал в очередь, где успел пообщаться с офицерскими женами и узнать, какого это нести такую "ношу".

Юлия и ее супруг-пограничник, вместе уже тринадцать лет и воспитывают двоих детей. За это время им не раз приходилось переезжать с места на место. К этому уже даже привыкли.

"Все трудности преодолеваются вместе. Супруга я стараюсь поддерживать, как это всегда должно быть, лаской, теплотой и заботой. Везде с любимым вместе и, можно сказать, что служим тоже вместе", — рассказала Юлия.

Так, в приятной беседе подошла и моя очередь отведать солдатской каши. Несмотря на то, что с детства ее не люблю, любопытство взяло верх. Горячая каша и вправду оказалась вкусной, но отношение к ней все равно не изменилось.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

  • Флаг России у здания посольства РФ в Латвии
    "Непатриотичная" реклама

    Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках - их возмутил российский флаг на экране телевизора.

  • Куршский залив, архивное фото
    Просто "пшик"

    Литовские власти не смогли подтвердить обоснованность претензий из-за якобы нарушения российским судном морской границы республики.

  • Конституция РМ
    Конституционное право

    Экс-глава КС Молдовы рассказал о том, к чему может привести решение лишить русский статуса языка международного общения в стране.

  • Новорожденные дети
    Крупное пополнение

    В Душанбе молодая студентка родила четверых детей – трех девочек и одного мальчика - уже известны имена новорожденных.

  • Кулак, фото из архива
    Не на тех напали

    В Ташкенте водитель, нарушивший правила дорожного движения, и пятеро его родственников напали на сотрудников ГУВД.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    Я буду жаловаться!

    Жители Эстонии, как показывает судебная статистика, больше всех в ЕС любят писать жалобы и подавать иски: 2016 году в суды первой инстанции страны поступило более 300 тысяч дел.

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet
Столетняя солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
"Столетняя" солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
Идеальный пикник
Советы для любителей пикников

Соцсети

Sputnikabkhazia