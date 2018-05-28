"Столетняя" солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей

День пограничника и столетие со дня создания Пограничных войск России отметили российские военные в Сухуме в понедельник 28 мая.

Поздравить российских пограничников, которые несут службу в Республике Абхазия, пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В поздравительных речах звучали слова благодарности в адрес виновников торжества и то, насколько необходима и эффективна работа пограничных войск на территории республики.

Участники праздничного мероприятия возложили цветы к мемориалу офицеров Погрануправления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко, Эдуарда Нерсесяна и Андрея Удальцова, погибших в период с 2011 по 2015 годы во время выполнения задач по защите национальных интересов Абхазии.

После завершения официальной части церемонии духовой оркестр Погрануправления ФСБ России исполнил несколько ритмичных и необычных для военного стиля музыки композиций, что "на ура" восприняли зрители.

Для военных и гостей праздника организовали полевую кухню, где угощали солдатской кашей и крепким чаем.

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