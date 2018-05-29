Сирия признала независимость Абхазии

В связи с взаимным признанием и установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой в ходе рабочей поездки в Москву президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал обращение 29 мая.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни", – цитирует Рауля Хаджимба сайт президента.

Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщили о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что Вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего около 60 стран расселения.