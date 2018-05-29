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Акция АШАНА - «Добрый картофель»

Картофель добра: акция в поддержку больных детей пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Половина вырученных денег от благотворительной акции "Праздник детства" пойдет на лечение тяжелобольных детей Абхазии.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Благотворительный фонд "Ашана" проведет акцию "Праздник детства" в День защиты детей, сообщила исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"В ресторанах быстрого обслуживания "Абургер" пройдет акция "Праздник детства". Покупая картофель фри или любой другой картофель 1 июня в ресторанах быстрого обслуживания "Абургер" в Сухуме, человек вносит вклад в лечение тяжелобольных детей Абхазии. В этом году по-прежнему 50% вырученных средств от продажи всех видов картофеля в ресторанах будут перечислены в фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей Абхазии", – рассказала она об акции.

В День защиты детей продавать картофель будут известные люди республики: общественные деятели, представители государственных структур, медийные личности, популярные певцы и артисты.

"Заказы будут сопровождаться хорошим настроением, фотографиями и автографами. Также покупателей ожидает беспроигрышная лотерея и детская праздничная программа, организованная профессиональными аниматорами специально к этому дню. В программе: ростовые куклы, аквагрим, веселое представление, а также розыгрыши различных памятных призов и подарочного сертификата на сумму 3 000 рублей от ресторана "Абургер". Любимые детские песни исполнят артисты абхазской эстрады", – добавила Джинджолия.

Партнеры фонда "Ашана" уже второй раз проводят благотворительную акцию "Праздник детства" ко Дню защиты детей.




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