Банки и деньги Абхазии: Беслан Барателиа отчитался перед Парламентом

Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа отчитался об итогах работы за 2017 год в Парламенте республики. Какие проблемы испытывает банковская система страны и кто в этом виноват, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Банковская система Абхазии

Сложным выдался 2017 год для всей банковской системы страны, но во многих направлениях наблюдается положительная динамика, сказал председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа, представляя отчет о проделанной работе депутатам Народного Cобрания в среду 30 мая.

За этот период доходы Нацбанка составили 265 миллионов рублей, а расходы 198 миллионов рублей, что в итоге дало прибыль в размере 66 миллионов рублей. Главному банку страны за 2017 год удалось увеличить накопленную прибыль на 20 % и поднять ее до 186, 5 миллиона рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барателиа: возобновится кредитование держателей карты "АПРА"

Население Абхазии стало больше вкладывать свои деньги в банковскую систему, что отчасти повлияло на рост валюты сводного баланса на 15% и составило 10, 8 миллиардов рублей.

"В начале 2017 года депозиты физических лиц составляли 1 миллиард 46 миллионов рублей, а в начале 2018 года – один миллиард 182 миллиона рублей. Из них 60% — это депозиты, размещенные в Сбербанке Абхазии, остальное в других коммерческих банках страны", — пояснил Барателиа.

Увеличился и объем кредитного портфеля коммерческих банков страны с 3,8 миллиарда рублей до 4,1 миллиарда рублей, что дало возможность выдавать населению больше кредитов, но этот рост все еще не позволяет говорить о массовом предоставлении этих услуг. В среднем, в месяц от 700 и до 1000 физических лиц получают кредитные деньги в Абхазии, добавил он.

По итогам 2017 года семь из девяти банков республики вышли в плюс. Их общая прибыль составила чуть больше восьми миллионов рублей.

Самыми прибыльными из них стали "Гарант Банк" и "Амра Банк". Убытки понесли "Гагра Банк", "Сбербанк" и РНКО (расчетная небанковская кредитная организация — ред.).

Успешным был 2017 год для национальной платежной системы "Апра", оборот в ней увеличился почти на 40% — с 5,9 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей. Достижением, подчеркнул Беслан Барателиа, стало то, что в 2017 году туристы Абхазии сняли с банкоматов около трех миллиардов рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Председатель Нацбанка также подчеркнул, что все проблемы, которые возникают в банковской системе Абхазии, напрямую связаны со Сбербанком страны.

Без паники

Сберегательный Банк Абхазии находился на грани коллапса, и Нацбанк был вынужден ввести временную администрацию в ноябре 2017 года, напомнил Беслан Барателиа.

На момент принятия этих мер в Сбербанке накопились задержки в платежах на сумму более чем 200 миллионов рублей и около восьмисот миллионов рублей убытка за все время существования банка. От отзыва лицензии Сбербанк спас тот факт, что именно через него происходят выплаты пенсий и зарплат жителям Абхазии.

"В первые дни введения временной администрации начались панические настроения у вкладчиков. Буквально в течение нескольких дней клиенты Сбербанка вывела десятки миллионов рублей, так как они боялись, что он может просто "лопнуть". Другие банки тоже стали снимать свои средства, и мы оказались в очень сложной ситуации", — рассказал Барателиа.

Успокоить вкладчиков удалось с помощью коротких кредитов, которых всего за неделю выдали почти на 400 миллионов рублей, но этого было недостаточно, так как сама проблема была далека от решения.

Усугубляло ситуацию и то, что на реализацию этой задачи были необходимы ресурсы Нацбанка, который в первую очередь обслуживает Министерство финансов Абхазии. Такое построение системы требовало вывод средств из Сбербанка, как только они могли понадобиться Минфину, что приводит к дефициту денег в проблемном банке.

Перед временной администрацией стояли две задачи – обеспечить бесперебойность платежей и вывести банк на прибыль. Для этого был разработан план финансового оздоровления Сбербанка и программа привлечения депозитов.

За первые два месяца после этого граждане Абхазии вложили в Сбербанк 250 миллионов рублей по повышенной ставке в размере 18%.

Одним из первых шагов по преодолению кризиса в Сбербанке было закрытие кредитного комитета при нем, так как, по словам Барателиа, качество выдаваемых кредитов было низким, и они загоняли банк в убыток. Также было принято решение о запуске нескольких кредитных программ.

© Фото : Администрация г. Сухум Машина или бизнес: на что берут новый кредит жители Абхазии

В среднем на сегодняшний день банк выдает кредитов на 50 миллионов рублей в месяц примерно одной тысяче человек.

В результате такой политики, отметил Барателиа, доходы банка с декабря 2017 года увеличиваются, и к июню 2018 года они выросли с одного миллиона до семи миллионов рублей.

"Этот тренд оздоровления хороший, но пока недостаточный. По нашим расчетам, мы планируем, что Сбербанк Абхазии сможет выйти в зону прибыли, хотя бы закрывать месяцы с плюсом, в августе этого года", — сказал председатель Национального банка Абхазии.

Кредиты

На вопрос депутатов Парламента о том, что именно стало причиной кризиса в Сберегательном банке Абхазии, Барателиа ответил, что временной администрацией этого банка собраны все материалы по вопросам нарушения его работы, которые переданы в прокуратуру, а финансовые затруднения, по его мнению, связаны с неэффективным менеджментом с элементами хищения.

© Sputnik Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников

Парламентарий Алмас Джопуа был одним из граждан, которые воспользовались потребительским кредитом от Сбербанка, но его смутила процентная ставка. По словам депутата, он знал о том, что этот кредит выдается под 24% годовых, но в итоге кредит был оформлен под 48%.

Барателиа объяснил, что этот банковский продукт на сегодняшний день выдается по трем ставкам – 24%, 36% и 48% в зависимости от срочности выплаты. Условия предоставления кредита, отметил он, были осложнены осознанно для ухода от "системы блата", так как у Сбербанка нет возможности удовлетворить все заявки.

"Мы попытались сделать таким образом, чтобы работа банка была автоматизирована и спрос на ресурсы соответствовал предложению. Вы не представляете, как много людей желают взять кредит, но предоставить им всем, возможности пока нет", — пояснил Барателиа.

Годовой отчет Национального банка депутаты Парламента приняли в первом и окончательном чтении.