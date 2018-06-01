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Генеральная прокуратура Абхазии

Освобожден похищенный в Абхазии гражданин Турции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчыре 9 февраля 2018 года.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Гражданин Турецкой Республики Кайа Селим был обнаружен в Сухуме в ходе проверки оперативной информации сотрудниками МВД Абхазии 30 мая 2018 года, сообщила Генпрокуратура Абхазии в пятницу 1 июня.

"Потерпевший незамедлительно был обследован в поликлинике МВД Республики Абхазия, по результатам обследования установлено, что состояние его здоровья удовлетворительное, опасности для жизни нет", — говорится в сообщении.

Милиция. Архивное фото.
© Sputnik
Гражданина Турции похитили в Очамчыре

Следственная группа занята определением места его содержания и установления лиц, причастных к похищению.

По факту похищения гражданина Турции в Очамчыре возбуждено уголовное дело>>

Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчыре 9 февраля, примерно в 20:40. На следующий день, 10 февраля, на 162 километре трассы Псоу — Игнур была обнаружена брошенная автомашина "БМВ 740" с пулевым отверстием в лобовом стекле.

Прокуратура Очамчырского района завела уголовное дело по факту похищения гражданина Турции.




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