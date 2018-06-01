Освобожден похищенный в Абхазии гражданин Турции

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Гражданин Турецкой Республики Кайа Селим был обнаружен в Сухуме в ходе проверки оперативной информации сотрудниками МВД Абхазии 30 мая 2018 года, сообщила Генпрокуратура Абхазии в пятницу 1 июня.
"Потерпевший незамедлительно был обследован в поликлинике МВД Республики Абхазия, по результатам обследования установлено, что состояние его здоровья удовлетворительное, опасности для жизни нет", — говорится в сообщении.
Следственная группа занята определением места его содержания и установления лиц, причастных к похищению.
По факту похищения гражданина Турции в Очамчыре возбуждено уголовное дело>>
Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчыре 9 февраля, примерно в 20:40. На следующий день, 10 февраля, на 162 километре трассы Псоу — Игнур была обнаружена брошенная автомашина "БМВ 740" с пулевым отверстием в лобовом стекле.
Прокуратура Очамчырского района завела уголовное дело по факту похищения гражданина Турции.