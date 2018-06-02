Готов к диалогу: Рауль Хаджимба выступил на открытии форума "Стратегия Абхазии 2025"

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба приветствовал участников, гостей и организаторов Национального Форума "Стратегия Абхазии – 2025".

© Sputnik / Илона Хварцкия Первый экономический форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Сухуме

"Рад приветствовать вас на столь представительной дискуссионной площадке, организованной для диалога государства и бизнеса с участием академического сообщества", — обратился к участникам президент.

Глава республики напомнил, что накануне 25-летия Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов и 10-летия со дня признания независимости Республики главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией, Абхазия установила дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.

"Несмотря на сложные политические и экономические процессы, происходящие в нашем многополярном мире, неотъемлемой частью которого мы являемся, наша страна уверенно отстаивает свои права и двигается по пути своей независимости, добиваясь дальнейшего признания со стороны международного сообщества", — отметил Хаджимба.

В продолжение своей приветственной речи глава государства отметил, что главной целью должно быть поэтапное повышение уровня жизни граждан, основанное на законности, правопорядке, социальной защищенности, экономическом достатке, уверенности в завтрашнем дне и построении такого государства, в котором создана комфортная среда для проживания.

"Кто виноват?" и "Что делать?" – эти вопросы, которые никогда не теряют своей актуальности, в том числе и для нас с вами. Поиск виноватых – самый легкий и неблагодарный путь, но это путь в никуда. Гораздо важнее совместно решать — что делать", — продолжил президент.

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Как отметил Хаджимба, проект программы "25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года", который будет обсуждаться на форуме, был подготовлен в рамках работы созданного в апреле 2015 года Совета по экономическому развитию и реформам при Президенте Республики Абхазия.

"Целью образования этого Совета было обеспечение взаимодействия органов государственной власти с представителями предпринимательского, научного и экспертного сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с модернизацией экономики и инновационным развитием Республики Абхазия, а также выработке совместных предложений по реализации эффективной экономической политики", — напомнил президент.

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Многие изложенные в проекте программы "шаги" уже находят свое реальное воплощение. Так, отдельные идеи и задачи на ближайшую перспективу обозначены в последнем Послании Президента Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия, но некоторые требуют, по мнению президента, дополнительной совместной проработки для последующего принятия выверенных и взвешенных решений.

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"Мы разработали и утвердили "Стратегию социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года", которая стала главным программным документом нашего современного развития. Многие меры и направления, указанные в Стратегии, перекликаются с предложениями, изложенными в проекте программы. Это говорит о том, что оценки экспертов – составителей этих документов и их мнения о текущей ситуации в стране совпадают, а решение стоящих перед всеми нами задач в скорости разработки и принятия требуемых Законов и иной нормативной правовой базы, которые обеспечат достижение поставленных целей", — обратил внимание глава государства.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте президента, по поручению главы республики уже разработаны и внесены в Парламент проекты ряда Законов, касающихся валютного регулирования и контроля, модернизации отдельных систем налогообложения малого и среднего бизнеса, даны поручения по разработке новых концептуальных основ реформирования налоговой системы. В ближайшее время будет внесен в Парламент проект Закона "О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства", которая будет основана на программном подходе к этому сегменту предпринимательства.

В своей речи президент отметил, что только за счет внутренних ресурсов серьезного роста экономики достичь достаточно трудно, и необходимы внешние инвестиции, основанные на деловой привлекательности страны.

"У нас самих постоянный дефицит финансовых средств как в бюджете, так и в банковском секторе для реального подкрепления имеющихся проектов и замыслов, и секрета из этого никто не делает. Хорошо известно положение дел, которое сложилось в банковской сфере. Девятнадцать лет практически шел процесс размывания этой сферы. Выстраивание отношений бизнеса и банковской сферы создавало определенные условия для самой банковской сферы", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

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Глава республики, комментируя частые высказывания о том, что малый бизнес в стране застоялся, обратился к присутствующим на форуме представителям бизнеса: "Да, есть определенные проблемы, но и бизнес, и малый, и средний, должен идти навстречу государству. Давайте выйдем из этого здания и проедемся по Абхазии. Сколько строящихся объектов и кто знает какое количество налогов, причитающихся государству, платится на данном этапе".

Как подчеркнул Хаджимба, не все бизнесмены спешат развивать свой бизнес в собственной стране, не вносят свой вклад в развитие национальной экономики, обеспечение роста которой планируется обсудить на форуме.

"Только те, кто стали инициаторами подготовки этой программы, включившись во все эти процессы, работают с нами. Значительная часть наших людей говорит о том, что нет такого бизнеса у них. На самом деле бизнес достаточно серьезный у многих наших соотечественников, но почему-то никто не старается направить свои усилия в нашу страну", — отметил глава государства.

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В завершение своего приветствия и выступления президент выразил готовность к любому конструктивному диалогу и гарантировал, что ни одно из выработанных на форуме предложений не останется без внимания.