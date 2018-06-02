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Кредит

Барателиа: кредитование - одна из главных задач банковской системы

CC0
В Абхазии
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Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (11)
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О возможностях банковской системы Абхазии рассказал председатель Банка Абхазии на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Банковская система в Абхазии на сегодняшний день не может стать импульсом, который способствовал бы ускорению экономического развития республики, заявил в своем выступлении на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025" председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа в субботу, 2 июня.

Первый экономический форум Стратегия Абхазии 2025 открылся в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
Первые шаги к успеху: что обсуждали на форуме "Стратегия Абхазии 2025"

Барателиа отметил, что реализация экономических программ невозможна без развитой рыночной инфраструктуры, в том числе и без развитой банковской системы. Однако говорить о масштабных проектах при мизерных ресурсах банковской системы не приходится, добавил он.

Возможности республики зависят от того, насколько банковская система будет готова привлекать ресурсы, которые в дальнейшем можно будет использовать для кредитования национальной экономики, считает Барателиа.

"Потенциал банковской системы Абхазии достаточно скромный, активы всей банковской системы это десять миллиардов рублей, причем собственный капитал банков это 778 миллионов рублей, то есть чуть более десяти миллионов долларов. Привлеченные ресурсы на первое января настоящего года составили чуть более ста миллионов долларов. Кредитный портфель всей банковской системы это четыре миллиарда рублей. Это мизерные суммы, которые не позволяют говорить о том, что банковская система станет тем импульсом, который бы способствовал ускорению экономического развития", — сказал Барателиа.

При этом, по его словам, в настоящее время банковская система имеет подпитку только из внутренних источников, которые достаточно ограничены.

"Для развития экономики, для предоставления кредитов нужно наращивать объемы этих ресурсов. Возможности системы ограничиваются этим потенциалом. Сегодня национальная банковская система не имеет возможности привлекать ресурсы из внешнего мира", — отметил глава Нацбанка.

Барателиа подчеркнул, что одна из главных задач банковской системы в контексте развития экономики страны — это кредитование.

"Объем кредитного портфеля составляет четыре миллиарда рублей. Из них 47 процентов кредитов направлено на поддержку юридических лиц, миллиард двести тысяч рублей на поддержку физических лиц, остальное на поддержку индивидуальных предпринимателей", — сообщил глава Нацбанка.

Национальный банк РА
© Sputnik Томас Тхайцук
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Однако, по его словам, помимо отсутствия ресурсов для кредитования экономики, есть другая проблема, которая заключается в том, что кредиты плохо обслуживаются.

"Из миллиарда девятисот миллионов рублей, которые были выделены юридическим лицам в статусе стандартных кредитов сейчас только 22 процента. Таким образом, только каждый пятый предприниматель обслуживает кредиты как положено. Почти 80 процентов предпринимателей либо обслуживают плохо, либо проблемно и даже безнадежно. Такая же картина и по индивидуальным предпринимателям, здесь немного больше, 46 процентов обслуживающихся кредитов и 40 процентов физлиц обслуживают выданные им кредиты", — пояснил Барателиа.

Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" был посвящен теме обеспечения роста экономики Абхазии.

В качестве центрального доклада на форуме была представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Цель программы – выстроить эффективную экономику в республике.

Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.

Первый национальный экономический форум, по заверению организаторов, положит начало проведению серии тематических форумов.

Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (11)



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