Барцыц: Абхазии нужны национальные проекты

О необходимости искать новые подходы к реализации экономики Абхазии и пользе национальных проектов рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Тактика разработки и реализации национальных проектов может стать новым подходом к развитию экономики Абхазии, заявил в своем выступлении на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025" торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц в субботу, 2 июня.

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"Наряду с реализацией большой стратегии необходимо приступать к тактике реализации точечных дел", — отметил Барцыц.

Он назвал четыре приоритетных направления, которые, по его мнению, должны получить статус национальных проектов — это туризм; сельское хозяйство, которое влечет увеличение объемов экспортной продукции; цифровое развитие и высокие технологии; экологическая политика.

По мнению Барцыц, создание курортной полиции во многом поспособствует решению проблем в туриндустрии и будет работать на формирование положительного имиджа Абхазии. В ее функционал, считает торгпред, может входить обеспечение безопасности и усиление комплекса при решении проблем туристов, контроль качества работы перевозчиков и средств размещения, работа с претензиями и заявлениями туристов, обеспечение коммуникаций с контролирующими органами.

Подробнее Барцыц остановился на целесообразности развития высоких технологий в Абхазии. В современном мире преимуществом любой экономики стало наличие новых технологий, компетенций и разработок, считает он.

"Мы не можем оставаться в стороне от современных тенденций, которые облегчают многие сферы нашей жизни, а кроме того снижают и бюрократическую нагрузку", — подчеркнул торгпред.

Барцыц привел в пример российский опыт создания мультифункциональных центров. В частности, портал "Мои документы", созданный на базе электронного документооборота, который, по мнению Барцыц, экономит время и создает комфортные условия для работы и взаимодействия гражданина и государственных органов.

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"Перейти полностью на такие технологии для нас сейчас не представляется возможным. Однако, какие-то вещи мы можем начать реализовывать уже сегодня. Я думаю, в пилотном режиме уже можно переводить такие ведомства как Минюст, Пенсионный Фонд, какие-то отдельные отделы социального обеспечения", — заключил Барцыц.

Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" был посвящен теме обеспечения роста экономики Абхазии.

В качестве центрального доклада на форуме была представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Программа была разработана консультационной компании Strategy Partners Group по заказу Московской Абхазской диаспоры и при координации Министерства экономики Абхазии. Программа, которая направлена на выстраивание эффективной экономики в республике, была представлена в феврале прошлого года, однако до сих пор не начала претворяться в жизнь.

Первый национальный экономический форум, который был организован Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета, по заверению организаторов, положит начало проведению серии тематических форумов.