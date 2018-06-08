16:23 08 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.67
  • EUR73.79
Поиск
Работник ГАИ регулирует движение на перекрестке со сломанным светофором

"Предъявите документы": что не может требовать инспектор ГАИ Абхазии

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (86)
159251

В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Виктория из Сухума спрашивает: Какие документы имеют право требовать сотрудники ГАИ Абхазии у граждан и неграждан Абхазии. Имеют ли они право требовать предъявления, допустим, российского страхового полиса ОСАГО?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник ГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба, по законному требованию инспектору ГАИ необходимо предъявить свидетельство регистрации транспорта, водительское удостоверение, а гражданам республики нужно предъявить еще и документ о техническом осмотре автомобиля.

"Если рассматривать вопрос о праве требования инспекторами ГАИ страхового полиса на автомобиль у граждан России, то отвечу, что им необязательно его предъявлять, так как этот документ на территории Абхазии не имеет юридической силы, потому что российские компании не страхуют на территории нашей страны", — сказал Агрба.

Он добавил, что для иностранных граждан, которые планируют приехать в Абхазию на личном автотранспорте и собираются пребывать на территории республики дольше одного месяца, необходимо получить временный учет.

Рейд ГАИ
© Sputnik / Илона Хварцкия
Ночные лихачи: ГАИ Абхазии ужесточит наказание для нарушителей

Интервью Батала Агрба радио Sputnik>>

"На сегодняшний день, по техническим возможностям у нас приостановлена выдача временного учета, но все инспекторы об этом оповещены, и в данный момент он не требуется", — отметил Агрба.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (86)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Контроль качества продукции в лаборатории завода Danone-Юнимилк, архивное фото
    А если найдем?

    Главный государственный санитарный врач Казахстана прокомментировал обнаружение антибиотиков в российской продукции Danone.

  • Девушка закрывает лицо руками. Архивное фото
    Традиция или преступление

    Судьба похищенной и убитой в отделении милиции 19-летней девушки взволновала общественность Кыргызстана и в очередной раз подняла тему кражи невест.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • Спасатели
    Помощь пришла

    Молдавские спасатели провели уникальную спецоперацию – из канализационного люка в Кишиневе достали 300-килограммового теленка.

  • Машина милиции в Душанбе, архивное фото
    Их разыскивает милиция

    В Душанбе избили ученика девятого класса и нанесли ему ножевые ранения, подростков разыскивает милиция.

  • Свадебный кортеж.
    Долой роскошь!

    Глава Союза молодежи Узбекистана рассказал, как пересадил молодоженов из шикарного свадебного кортежа в такси, а сопровождавших их гостей развернул в обратном направлении.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Путин о шутках: Это полный бред
Путин рассказал о рассмешившей его шутке про себя и Трампа
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia