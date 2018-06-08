"Предъявите документы": что не может требовать инспектор ГАИ Абхазии

Виктория из Сухума спрашивает: Какие документы имеют право требовать сотрудники ГАИ Абхазии у граждан и неграждан Абхазии. Имеют ли они право требовать предъявления, допустим, российского страхового полиса ОСАГО?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник ГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба, по законному требованию инспектору ГАИ необходимо предъявить свидетельство регистрации транспорта, водительское удостоверение, а гражданам республики нужно предъявить еще и документ о техническом осмотре автомобиля.

"Если рассматривать вопрос о праве требования инспекторами ГАИ страхового полиса на автомобиль у граждан России, то отвечу, что им необязательно его предъявлять, так как этот документ на территории Абхазии не имеет юридической силы, потому что российские компании не страхуют на территории нашей страны", — сказал Агрба.

Он добавил, что для иностранных граждан, которые планируют приехать в Абхазию на личном автотранспорте и собираются пребывать на территории республики дольше одного месяца, необходимо получить временный учет.

© Sputnik / Илона Хварцкия Ночные лихачи: ГАИ Абхазии ужесточит наказание для нарушителей

Интервью Батала Агрба радио Sputnik>>

"На сегодняшний день, по техническим возможностям у нас приостановлена выдача временного учета, но все инспекторы об этом оповещены, и в данный момент он не требуется", — отметил Агрба.

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