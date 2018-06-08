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Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018

Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018 состоялся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (43)
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Детский футбольный турнир был организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Федерацией детского футбола Абхазии и Детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский футбольный турнир, посвященный предстоящему Дню России и Чемпионату мира по футболу FIFA-2018, состоялся на Сухумском стадионе "Динамо" в пятницу 8 июня.
Директор ДЮСШ № 1 города Сухум Татьяна Эмухвари рассказала, что турнир среди детей десятилетнего возраста проходит в Сухуме второй год подряд.

"Цель турнира одна, чтобы наши детки играли в футбол, повышали свое мастерство, чтобы любили этот вид спорта, чтобы они были здоровыми и крепкими", — сказала Татьяна Эмухвари.

Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018

В турнире приняли участие команды Детско-юношеской спортивной школы №1 Сухума, Республиканской детско-юношеской спортивной школы, а также юные футболисты из Гагры и Ткуарчала.

По итогам соревнований первое место заняли юные футболисты ДЮСШ №1 города Сухум, обыгравшие 10:1 РДЮСШ в финале, на третьем месте Гагра, футболисты этой команды со счетом 5:2 обыграли сверстников из Ткуарчала.

Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018

"Соревнования среди футболистов 2008 года мы проводим два раза в год, в июне совместно с Россотрудничеством, и дети этого же возраста примут участие в турнире к 30 сентября на День Победы", — подчеркнула Эмухвари.

Пресс-секретарь российского центра науки и культуры Диана Мар отметила, что для Россотрудничества важно поддерживать развитие спорта.

"Потому что мы считаем, что дети должны заниматься спортом, и важно стимулировать их к каким-то спортивным состязаниям. Мне кажется, что это будет их подстегивать к совершенствованию, чему-то научиться, встретиться и помериться с силами со сверстниками. Буквально на следующей неделе начнется Чемпионат мира по футболу, поэтому в преддверии Дня России и этого события мы решили устроить такой спортивный праздник для детей", — отметила она.

Она отметила, что игры носят напряженный характер, и родители активно поддерживают своих детей, играющих на поле.

Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018

"Дети расстраиваются, когда им забивают голы, и радуются, когда они забивают гол. Я думаю, что это спортивный праздник для всех причастных, для родителей, детей, тренеров, это здорово", — заметила Диана Мар.

Детский футбольный турнир был организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Федерацией детского футбола Абхазии и Детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (43)



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