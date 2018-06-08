Театр или "коммуналка": коллектив Абхазского драмтеатра против перемен

Что возмутило большую часть коллектива Государственного драмтеатра Абхазии и почему они против реформ, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Поступило заявление

Вскоре после объявления о назначении новым гендиректором Абхазского драмтеатра Нодара Чанба и встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, коллектив театра составил официальное заявление, под которым подписались 68 из почти ста сотрудников.

© Sputnik Александар Милачич Новый гендиректор назначен в Абхазский драмтеатр

"Сегодня было озвучено решение правительства о разделении национального театра на три различные труппы, превратив его в "коммунальную квартиру" в самом худшем смысле этого слова. Структуризация административного руководства театра подогнана под должность гендиректора – дирижера Нодара Чанба. Театр перекраивается в угоду нескольким лицам – бывшему директору Валерию Кове и ныне советнику премьер-министра по культуре Кесоуа Хагба", — зачитал заявление председатель худсовета театра Роман Сабуа.

В тексте обращения говорится, что за последние 25 лет бывший руководитель театра Валерий Кове поставил всего четыре спектакля, не исключают заявители и финансовых махинаций.

"И этому человеку предоставляют творческую мастерскую внутри национального театра со всеми полномочиями, вместо того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. За три с половиной года деятельности нынешнего директора Адгура Джения осуществлено 11 постановок, восстановлены театральные цеха, возрождается музей театра", — говорится в документе.

Самое главное, подчеркнули они, в театре возродилась творческая атмосфера и уважение друг к другу, прослеживается профессиональный рост, привлекаются в театр молодые специалисты, отсутствует коррупция.

Сотрудники драмтеатра, подписавшие заявление, просят всех неравнодушных помочь остановить процесс превращения театра, по их мнению, в стандартную проектную шоу-площадку.

Бизнесу здесь не место

По мнению режиссера Мадины Аргун, решение, которое приняло руководство страны, было опрометчивым. Она отметила, что коллектив просит заново поднять вопрос театра и последовательно разобраться в проблеме.

Отвечая на вопрос журналистов об окупаемости затрат из госбюджета, Роман Сабуа подчеркнул, что у национального театра не должно быть коммерческих интересов, и нужно вести работу за сохранение самого театра и его традиций.

"Те, кто сегодня пришли к нам и стукнули кулаком, они показали, что хотят сделать коммерческий проект. Получается, абхазский театр не важен, и нужно делать деньги любым путем. На нашей площадке мы этого не позволим", — решительно заявила сотрудница театра Циала Инапшба.

По словам актера Даура Арухаа, коллектив упрекнули в том, что драмтеатр Абхазии не имеет такого коммерческого успеха, как РУСДРАМ. У такого результата, уверен он, есть объективные причины, одна из которых связана с тем, что найти артиста, достаточно хорошо владеющего абхазским языком, сложнее, чем актера, который говорит на русском языке. Также у их коллег нет нужды в переводе текстов, считает Арухаа.

Помимо этого, добавил он, существуют определенные проблемы с драматургией, но, несмотря на все эти проблемы, работа театра не останавливается ни на один день.

Абхазский театр не та площадка, где надо зарабатывать деньги, уверен актер и добавил, что этот театр необходим для сохранения национального языка и культуры.

"Сегодня говорят, что нам нужен гендиректор. Мы очень довольны своим директором Адгуром Джения, но если кто-то придет и скажет, что он будет генеральным директором, я с этим тоже не соглашусь. Мы не против Нодара Чанба, мы его очень уважаем, мы против этой системы, от которой ушли, а нас хотят обратно туда вернуть", — эмоционально высказался Арухаа.

Актер о ситуации в Абхазском драмтеатре: хотят, чтобы худрук ушел>>

Роман Сабуа вспомнил советские годы, когда в стенах драматического театра работало сразу несколько трупп, и у такого устройства был печальный опыт, приведший к разногласиям.

"Мы по-человечески пригласили сюда молодежный театр, который застолбил здесь место, правительство дает им часть этого здания, и они уже полноправные хозяева. Так же завтра будет и с мастерской Кове. Что останется от национального театра?" — сказал Сабуа.

Он уверен, что такими методами национальную культуру сохранить не получится.