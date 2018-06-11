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Рейд ГАИ

Все для удобства водителя: почему в ГАИ Абхазии используют мессенджеры

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Адамыр из Гудауты спрашивает: Насколько законны действия сотрудников ГАИ, когда они предъявляют снимки с видео- и фотоустройств, фиксирующих нарушения ПДД, используя мобильные мессенджеры? Очень часто на них сложно разобрать, где были сделаны эти снимки.

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник ГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба, эти меры применяются в работе сотрудников госавтоинспекции для удобства и экономии времени водителей.

"Есть особо аварийно-опасные участки на республиканской трассе, где устанавливаются скрытые патрули, которые фиксируют нарушения ПДД. Фиксируются нарушения на спецтехнику "Визирь 2М", "Визирь 1М", после чего передают эти данные на стационарный пост. Смартфоны к выявлению нарушения не имеют никакого отношения, но он может быть использован просто для удобства водителя, чтобы не заставлять его ждать, пока автомобиль скрытого патруля приедет на пост", — пояснил Агрба.

Если у водителя возникли спорные вопросы или он чего-то не понял, добавил Агрба, сотрудники ГАИ предъявят ему сертификат, выданный Госстандартом, на прибор, которым было зафиксировано нарушение, фотографию с указанием места, времени, скорости и самого автомобиля в момент нарушения.

Работник ГАИ регулирует движение на перекрестке со сломанным светофором
© Sputnik Илона Хварцкия
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По словам начальника ГАИ Абхазии, перед участками, оборудованными автоматизированными системами фиксации нарушений стоят предупреждающие знаки о ведении наблюдения.

"Информацию с этих камер передают в центр обработки данных, которые стоят на постах ГАИ в Приморском, на Мачаре и на Бзыби. После этого водителя, нарушившего ПДД, останавливают на посту и вручают ему постановление, в котором также указаны место, время, фото нарушения, какая разрешенная скорость на этом участке и как он ее нарушил", — сказал Агрба.

Члены Кабинета Министров проголосовали за внесение изменения в постановление Кабинета Министров от 28 декабря 2017 года "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты" на заседании в четверг 31 мая.

Это постановление позволяет нарушителям ПДД оплатить половину от суммы штрафа, если он будет погашен в течение пяти дней, подчеркнул начальник ГАИ Абхазии.

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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