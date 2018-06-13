Запереть на 250 замков: энергетики Сухума закрыли доступ в электроподстанции

Девятилетний мальчик в феврале 2018 года получил удар током в незакрытой трансформаторной подстанции в Сухуме, позже он скончался.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Безопасность на электроподстанциях в столице усилилась, сказал в интервью Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия.

Всего по Сухуму установлено 326 подстанций, в среднем на каждой подстанции стоит по четыре двери. Работы по усилению безопасности были проведены на 60 подстанциях.

"Мы укрепили двери во всех подстанциях, поставили замки, более того, ежемесячно мы проводим обход подстанций на предмет взлома замков и дверей", — сказал он.

По словам Джинджолия, бывают случаи, когда жители самовольно срывают замки и открывают двери, чтобы восстановить подачу электричества после отключения.

© Sputnik Бадрак Авидзба Трансформаторная будка

"За последнее время было четыре случая, когда наши двери были взломаны. Такие проверки будут проходить регулярно, и наши сотрудники будут следить за безопасностью на электроподстанциях", — заверил начальник СУЭС.

Он сообщил, что после гибели мальчика в феврале 2018 года было установлено более 250 замков на подстанциях.

"Заменили старые замки на новые, где не стояли, там мы их поставили, где были навесные замки, мы их убрали и поставили внутренние, самозапирающиеся. Где были слабые двери, укрепили, чтобы внутрь никто не мог проникнуть", — рассказал Тимур Джинджолия.

Жители столицы положительно оценили эту работу энергетиков.

© Sputnik Бадрак Авидзба Трансформаторная будка

"Мои дети, как и все, играют во дворе, недалеко от нашего дома стоит электроподстанция, и, конечно, мы всегда говорим детям, что приближаться к ним нельзя ни в коем случае. Теперь, когда на двери подстанции появился замок, стало спокойней", — сказала мать троих детей Сюзанна Абухба.

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Сухумчанка Асида считает, что после подстанций надо обратить внимание на места, где есть оголенные провода.

"Вот я хожу по городу и вижу то там, то здесь есть провода, которые не обмотаны, дети легко могут их тронуть, и может произойти несчастье", — обеспокоена она.

Вечером 11 февраля 2018 года в Сухуме произошел несчастный случай. Ребенок, игравший на улице со сверстниками, проник в незакрытое помещение трансформаторной подстанции, где получил электрический удар. Он поступил в Республиканскую больницу в тяжелом состоянии. Ожог тела составлял 60%. Мальчик скончался.