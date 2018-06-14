Открыли "Грушевый компот": конкурс детских рисунков прошел в Сухуме

Конкурс детских рисунков "Грушевый компот" по мотивам произведения Фазиля Искандера прошел в рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском Доме Юношества в четверг 14 июня.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Нарисовать стихи. Перед участниками конкурса детского рисунка "Грушевый компот" стояла явно не простая задача. Им предстояло изобразить сюжеты и настроение, навеянное от прочтения известных стихотворений Фазиля Искандера.

"Грушевый компот" — это симбиоз литературы и изобразительного искусства в прочтении детей. Конкурс проводится уже во второй раз в рамках фестиваля культуры имени Искандера в Сухумском Доме Юношества. Но, если в прошлом году темой конкурса были рассказы о мальчике Чике, то в этот раз организаторы решили уделить внимание и такой стороне творчества Фазиля Абдуловича, как поэзия.

Почему компот грушевый, тем, кто следит за историей фестиваля и знает творчество Искандера, объяснять не надо, как и то почему СДЮ уже второй год активно участвует в фестивале. Дети рисуют в актовом зале Дома Юношества, окна которого выходят во двор и на ту самую грушу, как здесь именуют столетнее грушевое дерево, описанное в рассказах Искандера. Здесь и воспитанники самого СДЮ, и юные художники из Детского Дома Творчества "Айнар" и студии живописи Марии Пилия, а также "свободные художники" — дети, которые не посещают студийных занятий. Самым старшим участникам конкурса – 15 лет, самым младшим – шесть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс рисунка "Грушевый компот"

Открывая "Грушевый компот" куратор фестиваля имени Искандер, художник Алексей Шервашидзе-Чачба и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, особо отметили, что конкурс рисунков стал неотъемлемой частью Искандеровского фестиваля, и проводить его будут и в дальнейшем.

"Все мы родом из детства, и знакомство наше с Искандером началось в детстве. Его творчество – это самая лучшая энциклопедия о том, что такое хорошо, и что такое плохо", — сказала Арсалия.

Для конкурса было выбрано четыре стихотворения из поэтического сборника "Ежевика". Это — "Хочу я в горы", "Родник", "Баллада о свободе" и стихотворение "Ежевика", давшее название всему сборнику.

Директор Сухумского Дома Юношества Елена Кобахия отмечает, что при выборе стихотворений филологи основывались на образах, которых в поэзии Искандера множество.

© Фото : МАММ / МДФ Елена Кобахия: творчество Искандера сохраняет божественный дар любви

"Стихи очень яркие, в них много интересных образов. Мы хотели дать детям возможность представить эти картинки, которые так ярко, сочно, светло изобразил Фазиль", — отметила Кобахия.

О том, что в стихах много цвета, говорит и преподаватель СДЮ Георгий Баронин. Он отмечает, что большинство детей нарисовали природу, что не удивительно, учитывая, как красочно абхазская природа раскрывается в поэзии Искандера. Если малыши рисовали по большей части ежевичные кусты и горы, то участники постарше отразили в своих рисунках сюжеты из "Баллады о свободе".

"Дети работали с образом, это было видно и это было потрясающе. Я поздравил детей, что они работали сегодня как настоящие художники. Они проявили художественное видение своей темы", — отметил Баронин.

Жюри, в которое вошли художники Георгий Баронин, Алексей Шервашидзе-Чачба и Адгур Дзидзария, посещалось более получаса. Выбрать победителей оказалось не легким трудом. Здесь оценивали не технику исполнения, а передачу литературных образов. Отмечали символизм, который присутствовал в некоторых работах. Звучали сравнения с Руссо и Дереном. В итоге – трудный выбор был сделан. Из 24 представленных работ жюри отобрало пять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс рисунка "Грушевый компот"

Среди них и работа шестилетнего Леона Блау. Мальчик с типичным абхазским именем, тем не менее, родом из Сербии. Семья приехала в Абхазию четыре года назад, рассказывает мама Леона Биляна.

— Ты понимал все, о чем читали?— спрашиваю.

— Все! – отвечает Леон, который, конечно, на русском говорит не так хорошо, как на родном сербском, но, как известно, язык искусства интернационален.

Большим утешением для не попавших в пятерку победителей участников стала новость о том, что все работы, а также работы прошлогоднего конкурса будут представлены на экспозиции, которую планируют провести в следующем году в год 90-летия Фазиля Искандера.

Но более того, конкурс "Грушевый компот" должен расширяться, считают его создатели. Елена Кобахия призвала школы живописи и студии присоединиться к проекту и проводить конкурс уже на разных площадках.