Маршрут построен: экскурсию "Сандро и Гагры" представили в Сухуме

Карта для литературной экскурсии по Искандеровской Гагре была представлена в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" в четверг 14 июня.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Еще один маршрут для литературной экскурсии по местам, описанным в произведениях Фазиля Искандера, появился в Абхазии. На этот раз составитель карты Сария Нанба и художник Мадина Чкотуа разработали карту Искандеровской Гагры. Здесь и кунсткамера, и Дом Картучихи, и санаторий "Амра", хорошо известные читателям по культовому роману Искандера "Сандро из Чегема".

© Фото : Министерство культуры Республики Абхазия Карта литературной экскурсии по "Республики справедливости"

Карта, названная "Сандро и Гагры", была презентована в Сухумском Доме Юношества в рамках фестиваля "Стоянка человека".

Как отметила министр культуры Эльвира Арсалия, разработка и внедрение литературных маршрутов, может и должна стать большим подспорьем для развития культурно-познавательного туризма в Абхазии.

"В мире много аналогов. Есть Булгаковская Москва, Санкт-Петербург вообще называют каменной книгой, там не один писатель построил свой литературный маршрут. Почему бы в Абхазии, где так много талантливых писателей, именно с этих литературных экскурсии не появиться еще целой серии", — отметила Арсалия.

По признанию составителей маршрута, некоторые объекты не получили графического изображения. Это в частности, гостиница Альпийская. Найти здание, описанное в романе Искандера, не удалось. "Мы знаем, где оно находится, но не знаем, как оно выглядит", — объяснила Мадина Чкотуа.

Работа по подготовке литературного путеводителя по "Искандеровской Абхазии" началась еще год назад. В июне 2017 года в рамках III фестиваля Искандера была представлена и апробирована экскурсия по Сухуму Искандера. Правильнее будет говорить по Мухусу, городу, описанному в рассказах о юном философе Чике.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

Где же Чегем? Возник резонный вопрос. Без этого села невозможно география творчества Фазиля Искандера.

По словам составителя карт, для проекта "Искандеровская Абхазия" были особенно отмечены три локации. Это Сухум, то бишь, Мухус из рассказов о детстве Чика, Гагра и Гагрский район, и, конечно, Очамчырский район. В частности села Джгерда и Кутол, где часто бывал в детстве Фазиль Искандер, и которые, по мнению многих, стали прототипом Искандеровского Чегема.

"Следующая карта для новой литературной экскурсии станет карта Чегема Искандера", — подчеркнула Нанба.

По убеждению директора СДЮ Елены Кобахия, теперь, когда карты разработаны, главная задача – сделать экскурсии новым туристическим продуктом республики. На презентацию маршрута и последовавшее за ним обсуждение были приглашены представители Министерства туризма Абхазии, которых, однако, на встрече не было. Но была экскурсовод Инна Журавлева, которая и рассказала о механизме создания туристической экскурсии.

© Фото : Министерство культуры Республики Абхазия Карта литературной экскурсии по "Республики справедливости"

"Для начала необходимо разработать методологическую разработку, тематическую и технологическую карту, а потом уже составить текст для маршрута, по которому проводится экскурсия. Мы уже начали эту работу, это, конечно, не дело одного дня. Но сделать это можно, это будет очень интересный маршрут. Мы работу продолжим и представит в Минтуризма для утверждения", — отметила Журавлева.

Экскурсия может быть интересна как гостям республики, так и школьникам, в учебной программе которых есть произведения Искандера, предположили участники встречи.