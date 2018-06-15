"Оле-оле-оле": как "дебютировала" фан-зона Sputnik в Сухуме

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Все любители самой популярной игры в мире с нетерпением ждут важных соревнований, многие предпочитают смотреть футбол, сидя у себя дома на диване, а кто-то хочет выражать свои эмоции в окружении таких же болельщиков, как и он сам.

Первый тайм футбольного праздника

В фан-зоне Sputnik было многолюдно, пришли как любители этой игры, так и профессионалы – футболисты национальной сборной Абхазии.

Мяч в игре: Sputnik открыл в Сухуме фан-зону для болельщиков>>

Один из них, Лаша Когония, был в числе ведущих вечера на пару с радиоведущим Sputnik Алхасом Манаргия и футбольным экспертом, журналистом Иналом Хашиг.

Войдя в фан-зону, ощущаешь себя, если не как человек, вышедший на поле, чтобы сыграть ответственный матч, то как причастный к тому, что происходит в игре, и, насколько ты активно будешь поддерживать свою команду, настолько она будет близка к победе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Праздничная атмосфера царила в фан-зоне, повсюду была развешана игровая атрибутика, а неподалеку от входа установлены футбольные ворота, правда, небольшого размера.

Перед началом футбольного праздника эксперты делились своими ожиданиями.

"Приветствуем всех любителей спорта, футбол пользуется большой популярностью в Абхазии, надеюсь, что на нашей площадке вы получите удовольствие, итак, мы начинаем", — излучал оптимизм ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Болельщики, как и полагается, стали выкрикивать традиционные: "Вперед! Давай, давай! Бей!" и, конечно же, "Гоооол!"

Детям — сок, взрослым — пиво

В числе болельщиков были и большие шумные компании, и даже целые семьи. Взрослые налегали на пиво, а дети угощались, разумеется, соками.

И вот очередная атака и слышится: "Ну, зачем ты бьешь, можно же было отдать партнеру!" Спустя еще минуту: "Гооол!" — и так пять раз. Когда мяч в очередной раз оказывался в воротах, люди поднимали кружку пива, празднуя гол, а дети кричали: "Урааа!"

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

На празднике спорта зрители делились своими эмоциями, обсуждая каждое удачно или, напротив, неудачное действие игроков на поле.

"Ну, зачем он не стал обыгрывать один в один, а отдал пас, он что не видел, что пас не пройдет?" — недоумевал любитель футбола.

"Мы приехали из Твери, впервые в Абхазии, очень нам здесь нравится, хорошая погода, все располагает к тому, чтобы наслаждаться спортом", — подчеркнул турист из России Андрей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Атмосферу, созданную в фан-зоне, он оценил как замечательную.

"Здесь очень хорошее заведение, по свету очень круто, потому что люди к этому подошли очень качественно", — добавил Андрей.

Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.