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Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым

Второй пошел: Абхазия отправит морем в Крым новый груз щебня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Поставки щебня из Абхазии в Крым для строительства дорог осуществляются на основе договора, достигнутого на VIII Абхазо-Российском деловом форуме в Сухуме 27 октября.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Второй грузовой корабль с 2,5 тысячи тонн щебня отправится в понедельник из Сухума в Крым для строительства дороги через весь полуостров, сообщил пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения.

Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия отправит первый морской груз в Крым

Первый груз успешно прибыл в Крым и после переработки был использован для строительства дороги от Крымского моста до Севастополя.

Первый корабль: как грузят щебень в сухумском порту для Крыма>>

По словам Берзения, поставки будут регулярными, и на конец текущего года в Крым будет доставлено до 200 тысяч тонн щебня.

Добычей щебня в Абхазии занимается пока только одна компания "Объединенный перерабатывающий комплекс", но в перспективе привлечение и других фирм, сообщил пресс-секретарь.

Добыча щебня происходит в горных месторождениях в селе Пшап и, по словам специалистов, не представляет опасности для экологии Абхазии.

"Вся деятельность согласована с экологами, которые разрешают добывать до 1 миллиона тонн щебня в год без ущерба природе Абхазии", — рассказал Берзения и добавил, что по полученным данным, в Абхазии более 100 миллионов тонн инертных материалов.

Экономическое сотрудничество Абхазии и Крыма позитивно повлияет на состояние бюджета, уверены в Минэкономики.

"Если говорить о 200 тысяч тонн, то абхазский бюджет получит до 20 миллионов рублей в виде налоговых платежей и других начислений. Если в следующем году будет, как и планируется, поставлено около 400 тысяч тонн, то сумма увеличится", — сообщил Берзения.

Первый грузовой корабль с тремя тысячами тонн щебня отправился из Сухума в Крым 11 июня. Поставки инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию осуществляются на основе соглашения, подписанного сторонами на VIII Абхазо-Российском деловом форуме в Сухуме 27 октября 2017 года. Организаторами выступили Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.




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