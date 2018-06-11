Первый корабль: как грузят щебень в сухумском порту для Крыма

Поставки инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию осуществляются на основе соглашения, подписанного на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме.

Погрузка щебня займет несколько часов, и к вечеру корабль отплывет из Сухума.

"Как вы знаете, в прошлом году на Абхазо-российском деловом форуме был подписан контракт на поставку инертных материалов в Республику Крым. Это первая поставка, надеемся, что до конца этого года, как и было заявлено предпринимателями, будет отправлено до 200 тысяч тонн", — сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

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VIII Абхазо-российский деловой форум состоялся в Сухуме 27 октября. Организаторами выступили Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.