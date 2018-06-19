В ресторан или в дорогу: какие планы "на вечер" у абхазских выпускников

Выпускники столичных школ уже определились, где праздновать "вечер". Корреспондент Sputnik пообщалась с учениками и их родителями и рассказывает, кто и где отмечает одно из главных событий жизни.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Приближаются самые ожидаемые даты июня – выпускные вечера. Целый год тысячи абхазских выпускников готовились к этому, выбирали платья, костюмы и рестораны.

Ученики столичных школ уже определились, где и как праздновать выпускной. Одни, вопреки рациональности, от традиции не отходят и пышно отмечают, другие же находят альтернативу вечеру, третьи вовсе отказываются от празднования. Но обо всем по порядку.

Традиционно в "Ерцаху"

В сухумской Горской школе № 10 школьники и их родители долго спорили, где отпраздновать выпускной. Сначала хотели отправиться путешествовать в Турцию. Нашли даже классический тур в Стамбул за 25 тысяч рублей. В стоимость поездки входили экскурсии, ночной круиз по Босфору, походы в музеи.

"Были планы отпраздновать выпускной в путешествии, – рассказывает Саида, родительница выпускника. – Многие проголосовали за Турцию. Нашли путевку на пять дней за 25 тысяч. В путевку входило двухразовое питание и множество экскурсий. Дети очень хотели поехать, но в какой-то момент поездка сорвалась, потому что кто-то был за, кто-то принципиально против, у кого-то не получалось из-за вступительных экзаменов в университеты России, а у кого-то были проблемы с документами".

В итоге школьники и родители решили не отходить от традиции. В этом году так же, как и в предыдущие, выпускной вечер празднуют пышно и с размахом в ресторане.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок: выпускники Абхазии простились со школой

"Несмотря на то, что Турция отменилась, у детей все равно настроение хорошее, все готовят платья и костюмы к выпускному", – добавила Саида.

На вопрос, во сколько обойдется выпускной вечер в ресторане, родительница не стала отвечать, но отметила, что путевка в Турцию намного дешевле обошлась бы.

Так же, как все

В Сухумской школе № 2 имени Пушкина вопрос — ресторан или путешествие — даже не стоял. Выпускной бывает один раз в жизни, и его нужно отметить.

"У нас было несколько собраний, на которых мы обсуждали, где будем праздновать, – рассказывает выпускница столичной школы № 2 Милена Джарсалия. – Празднуем с родителями. Половина класса уже подготовилась: кто-то сшил платья, а кто-то купил, мальчики, как всегда, купили костюмы. Очень ждем этот день".

Обратная сторона медалей: куда делось школьное "серебро" и "золото" в Абхазии>>

По словам выпускницы, каждый сдает по 25 тысяч на выпускной. Какие услуги входят в эту сумму, она затруднилась ответить. Но Милена уверена, что путешествие обошлось бы намного дороже.

"25 тысяч – только за себя, дополнительно еще нужно платить за родителей по две с половиной тысячи. Не думаю, что путешествие обошлось бы дешевле. Да, может быть, путевка стоит, грубо говоря, 30 тысяч, но нужно также с собой иметь на карманные расходы столько же, если не больше. А уехать можно в любой другой момент, а выпускной нужно отпраздновать. Есть вариант поехать в путешествие и уже там отпраздновать, но это обходится в два раза дороже", – считает выпускница.

Альтернативный выпускной

В сухумской школе № 1 отказались от помпезного выпускного вечера, а на сэкономленные деньги ученики и родители отправляются путешествовать в Петербург. Путевка на одного человека обходится в 31 тысячу.

"Большая часть захотела поехать в Питер. Мы подумали, из года в год однообразие — и решили путешествовать", – объяснил выпускник Астан Шадания.

Ребята ни чуть не жалеют, что остаются без пышного выпускного с красивыми нарядами.

Выпускники столичной школы № 4 сначала тоже хотели отправиться в Петербург на "белые ночи".

© Фото : Элина Папаскири Платье на выпуск: как абхазские школьницы выбирают наряды

"Мальчики очень хотели на футбол, девочки — на белые ночи. Но, к сожалению, поездка отменилась, потому что наши одноклассники сдают вступительные экзамены. Раз один не может, то решили все вместе не ехать. А праздновать вечер в ресторане посчитали нецелесообразным. Тем более 26 мая, на последнем звонке, мы уже отпраздновали в ресторане и последний звонок, и выпускной одновременно. Все было очень весело. Слишком много трат ненужных. Тем более в красивых и ярких платьях мы успеем походить на общереспубликанском балу", – добавила выпускница Сария Делба.

Сдачу экзаменов школьники решили отпраздновать скромно – узким кругом одноклассников отправиться на пикник. Такое решение поддержали и учителя, и родители.