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Василий Любин

"Я боготворю камень": памяти археолога Любина

© Фото : из личного архива
В Абхазии
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Один из старейших практикующих археологов мира Василий Любин скончался 15 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Один из старейших археологов мира Василий Любин скончался 15 июня в Санкт-Петербурге. Его ученица и коллега Наталья Милованова рассказала Sputnik об открытиях археолога и секрете его долголетия.

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По словам Миловановой, основная деятельность археолога была связана с Южной Осетией, Арменией, а также исследованием памятников Адыгеи. В этих местах группа Любина проводила многолетние стационарные раскопки древнейших памятников.

Одним из таких открытий для ученого стали южноосетинские пещерные стоянки эпохи раннего палеолита. Ученый посвятил более 30 лет их изучению. В Абхазии Любин принимал участие в исследованиях знаменитого Яштухского поселения. В своей монографии он посвятил этой теме отдельную главу.

"Кавказ рассматривался им как территория появления и развития древнего человека, которая имеет огромное значение для изучения истории человечества", — рассказала Милованова.

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По словам ученицы археолога, долголетие Любина – подарок судьбы. Он был участником Великой Отечественной войны и удостоен наград, но главной его "болезнью" была профессия.

"Он был фанатом своего дела, которому посвятил более 60 лет жизни. В свой 100-летний юбилей он сказал: "Я боготворю камень". Нам, его ученикам, эти слова очень понятны", — говорит Наталья. Она цитирует слова Любина: "Так много еще надо копать, и так жаль, что я не успею это сделать".

Василий Прокофьевич Любин — советский и российский археолог, старейший работавший археолог мира. Родился 13 января 1918 года в Николаеве. Археолог открыл и изучил пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии и собрал тысячи уникальных экспонатов, которые хранятся в Эрмитаже.

Теги:
Василий Любин, Милованова



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