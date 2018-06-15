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Российский археолог Василий Любин

Умер археолог, прославившийся открытиями в Абхазии

© Фото : из личного архива В. Любина
Новости
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Василий Любин награжден орденом "Ахьдз-апша" II степени за "выдающиеся заслуги в развитии археологии, научные открытия мирового значения, большой вклад в изучение историко-культурного наследия Абхазии".

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Российский археолог Василий Любин скончался на 101-м году жизни, сообщили РИА Новости в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Любин прославился своими открытиями в Абхазии, Армении, Южной Осетии – древнейшие памятники кавказского региона открыты при его участии, а также исследованиями в Туркмении и Африке (Кот д`Ивуаре), Каповой пещере на Урале и других археологических памятников. 

Археолог также является соавтором книги "Страницы ранней преистории Абхазии".

Раскопки.
© Фото : предоставлено Александром Скаковым
Археолог: Абхазия – перекресток таинственных цивилизаций

В числе его открытий — исследование пещер Кударо в Южной Осетии, этот памятник был открыт им в 1955 году. Археологи сделали здесь в общей сложности более 7 тысяч находок, многие из которых впоследствии стали экспонатами Государственного Эрмитажа. Василий Любин — автор около 300 научных публикаций по палеолиту Кавказа, Средней Азии, Африки.

Василий Любин родился 13 января 1918 года. В 1941 году после окончания Одесского Государственного университета и зенитно-артиллерийского училища ушел на фронт. Демобилизовался в 1946 году в чине капитана. В свою первую археологическую экспедицию Любин отправился после войны – в 1949 году.




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