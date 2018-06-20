Возвращение башни: куранты Сухума занимают свое место

О том, как устанавливают металлический каркас знаменитой сухумской "башни с часами" и когда столица обретет привычный облик, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Ребята, давайте цепляйте, — говорит один из рабочих, которые устанавливают каркас сухумской башни с часами, и дает знак рукой машинисту крана, что пора опустить крюк.

Двое монтажников ловко поднимаются на металлоконструкцию и фиксируют драгоценный груз для подъема. Так Сухуму начали возвращать привычный облик.

"Мы привезли железную металлическую конструкцию, для того чтобы поставить ее на место. Мы также усилили бетонную основу, на которую поставим каркас. Сегодня уже основание полностью окрепло, можно продолжать работу. Сегодня, если вовремя успеем поставить каркас, то привезем и шпиль. Также сделали четыре новых алюминиевых циферблата", – рассказал начальник управления "Горстрой" Тимур Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Установка башенных часов в Сухуме

Пока идет установка каркаса и шпиля, только после этого начнутся отделочные работы.

"Все сделано по проекту, вопросов нет. Кран на безвозмездной основе нам предоставило "Абхазское морское пароходство", за что мы им очень благодарны", – добавил Агрба.

Глава столицы Адгур Харазия наблюдающий за манипуляциями строителей комментирует, что такая работы требует филигранной точности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Установка башенных часов в Сухуме

"Часть работ уже выполнена. Сделана сама конструкция, которую сегодня устанавливают. Это непростая работа, требует филигранной точности. Думаю, придется устанавливать каркас до утра", — прогнозирует он.

Подрядчик должен завершить восстановительные работы и завести часы к 25 сентября. Гарантия, по словам Харазия, есть. Из Питера приехал специалист, который следит за качеством.

Время безжалостно: что происходит с башней администрации Сухума>>

"Но мне обещали до конца августа завершить все эти работы. Качество гарантировано. Приглашенный специалист из Питера следит за этим. Он отвечает за то, что часы будут работать. Он участвовал и при разборке, будет участвовать при сборке. Город без часов не останется. Новая башня будет даже лучше старой, – с улыбкой добавил мэр столицы. – Единственное, работы занимают много времени. Понимаю, жители ждут часов. Я благодарен всем за то, что набрались терпения и ждут".

© Sputnik / Томас Тхайцук Установка башенных часов в Сухуме

Исторический момент

Еще полчаса и металлическая конструкция водружена на здание столичной администрации. Каркас с циферблатами занял свое место.

Суета вокруг привлекла внимание жителей и гостей Абхазии, которые отвлеклись от своих дел, наблюдали и фотографировали происходящее.

— А конструкция не совсем тяжелая? – спросила прохожая у рабочих.

Один из них улыбнулся и успокоил – строители учли все нюансы, и беспокоиться не стоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Установка башенных часов в Сухуме

Сухумчане обрадовались, что работы по ремонту башни возобновились. Горожанка Лали назвала это историческим моментом.

"Как жительница Сухума, я очень рада, что часы починили, они будут стоять на прежнем месте и радовать нас, местных, и гостей. Мы очень ценим труд городских властей, которые восстановили башню. Мы очень хотим, чтобы город выглядел чистым и аккуратным, чтобы нашим туристам было приятно ходить по нашему Сухуму", – с улыбкой добавила Лали.

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас механизм хранится в отдельном помещении. Он, по словам начальника "Горстроя", полностью исправен и не требует ремонта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Установка башенных часов в Сухуме

В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании администрации города.

Администрация Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.