Новые каркас и шпиль установили для курантов в Сухуме

Строители до трех часов утра устанавливали металлический каркас башни с часами и шпиль на здании столичной администрации.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новые каркас и шпиль установлены на "доме с часами" в Сухуме 21 июня, рассказал начальник Управления "Горстрой" Тимур Агрба.

По его словам строителям пришлось трудиться до трех часов ночи.

"Подъемный кран уехал к двум часам ночи, но рабочие заваривали каркас до трех. Только после того как основательно закрепили каркас и шпиль, все мы разошлись", – сказал он.

По словам подрядчика, впереди отделочные работы, а затем и установка самого механизма часов. Завести часы вновь планируют уже в конце августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт башенных часов на здании администрации города Сухум

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возвращение башни: куранты Сухума занимают свое место

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас механизм хранится в отдельном помещении. Он, по словам начальника "Горстроя", полностью исправен и не требует ремонта.

В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании администрации города.

Операция "Куранты": как в Сухуме устанавливали новый каркас башни с часами>>

Администрация Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.