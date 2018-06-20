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Операция "Куранты": как в Сухуме устанавливали новый каркас башни с часами

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Новый металлический каркас Сухумской башни с часами установили 20 июня.

В Сухуме продолжаются работы по ремонту башни с часами. Бетонная основа для новой металлической конструкции уже окрепла, и рабочие приступили к установке каркаса.

"Часть работ уже выполнена. Сделана сама конструкция, которую сегодня устанавливают.  Это непростые работы, требуют филигранной точности. Думаю, придется устанавливать каркас до утра. По договору работы должны завершить к 25 сентября, но мне обещали до конца августа завершить все эти работы. Качество гарантировано. Приглашенный специалист из Питера следит за этим. Он отвечает за то, что часы будут работать. Он участвовал и при разборке, будет участвовать при сборке. Город без часов не останется. Новая башня будет даже лучше старой",  – сказал мэр столицы Адгур Харазия.

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы  остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. В столичной администрации решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе.

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас механизм хранится в отдельном помещении. Он, по словам начальника "Горстроя", полностью исправен и не требует ремонта.

В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании администрации города.

Администрация Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.




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