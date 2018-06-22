Закан Нанба: абхазские бойцы проявляли чудеса храбрости в Великой Отечественной

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазские бойцы проявляли большое мужество и отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сказал в интервью на радио Sputnik заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны и труда Абхазии Закан Нанба.

"По моим данным, пять уроженцев Абхазии, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, не получили наград. Эти документы были доставлены Сталину, среди них Киазим Агрба, Ушанги Басария и другие. Если посмотреть на те геройства, которые они совершили, то становится ясно, как много они сделали, чтобы одержать победу", — сказал Нанба.

Великая Отечественная война началась также как и Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, опасность начала войны конечно была, но была надежда, что этого не произойдет. Наверное руководство Советского Союза думало о том, что войны удастся избежать, считает он.

Нанба рассказал, что многие представители его семьи участвовали в Великой Отечественной войне.

"Мой дядя участвовал в Финской войне, позже, после начала Великой Отечественной он по собственному желанию ушел на фронт. Также в войне участвовал муж моей тети, не прошло и недели, как он погиб в Керчи", — сказал Закан Нанба.

Он также рассказал о своем отце, которому во время войны исполнилось всего 14 лет. "Когда немец пришел на Кавказ, отцу было 14 лет, у него была лошадь, он сел на нее и прискакал в гудаутский военкомат. Там сказали, что надо направиться в Сухум, с ним была группа таких же всадников как и он сам", — отметил он.

Спустя несколько дней, отца Закана Нанба Владимира вместе с другими молодыми ребятами отправили в горы, где проходили бои с фашистами.

"Там он впервые увидел, как стреляют в человека. Он рассказывал, что когда наши бойцы пытались пройти по одному из мостов, сидевший в укрытии немецкий снайпер точными выстрелами убивал их. Когда снайпер ранил кого-то и тот падал в воду, немец начинал кричать, это был сигнал к тому, что его надо найти и взять в плен, тогда другие фашисты начинали вдоль берега его искать. А если после выстрела крика не было, это значило, что снайпер убил одного из наших", — подчеркнул Нанба.

Если раненые не попадали в руки немцев, их боевые товарищи с помощью лошадей спускали их с горы.

Спустя некоторое время родным пришла весть о том, что дядя Закана Нанба без вести пропал во время боев.

"Мы нашли его только в 1994 году, он воевал в Орлово-курской дуге, он был разведчиком. Письмо пришедшее говорило о том, что он пропал без вести, мы начали искать в центральном архиве Минобороны России. В результате мы нашли место его захоронения, он умер в полевом госпитале от полученных ранений 19 февраля 1943 года", — подчеркнул он.

Отец Закана Нанба выжил во время Великой Отечественной войны, скончался спустя всего несколько дней после начала другой войны, уже Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Отец был представлен к получению медали "За отвагу", об этом мы узнали в архивных документах, однако по какой-то причине он ее не получил", — сказал он.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия.

Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.