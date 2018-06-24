Выплеск энергии: как прошел вечер футбола в SputnikFanZone

Бадрак Авидзба, Sputnik
Ощущение праздника
Многие виды спорта в Абхазии традиционно популярны, но футбол, как и во всем мире, вне конкуренции, его смотрят все, даже девушки, которые знают о футболе только то, что мяч круглый и он должен залететь в ворота. Но есть исключения, некоторые представительницы прекрасной половины человечества всерьез увлечены футболом. Одна из них Татьяна Юрьева приехала в Абхазию из Санкт-Петербурга, вместо того, чтобы любоваться белыми ночами в северной столице России, с удовольствием смотрит футбол в Сухуме.
"Я увлекаюсь футболом с детства, играли с пацанами во дворе, потом решила заняться профессионально этой игрой, выступала за одну из Воронежских команд, затем перебралась в Питер, сейчас практически каждую неделю проводим матчи в любительском футболе", — рассказала Юрьева.
Абхазия, по ее признанию, замечательная страна, в которую хочется всегда возвращаться.
"В Абхазии очень классно, мне все очень нравится. В фан-зоне классно, наверное даже в Питере не много таких атмосферных мест", — отметила болельщица.
От мала до велика
В SputnikFanZone пришел главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал и юные игроки "Динамо", которые выиграли Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", выступая за сборную Уругвая.
Гости SputnikFanZone делились впечатлениями, отмечая, что футбол — это такой вид спорта, который объединяет весь мир.
"Я очень люблю футбол, так как это очень зрелищный и интересный вид спорта. Думаю, что люди должны больше обращать внимание на спорт, на здоровый образ жизни. Футбол я смотрю очень давно и стараюсь не пропускать важные матчи", — отметил посетитель фан-зоны Астамур.
Зрители Sputnik фан-зоны смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.
SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.