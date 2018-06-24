Выплеск энергии: как прошел вечер футбола в SputnikFanZone

Что делают жители и гости Сухума, которые давно и серьезно увлечены футболом? Конечно же, идут в SputnikFanZone, где они могут в хорошей атмосфере поболеть за любимые команды.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Ощущение праздника

Многие виды спорта в Абхазии традиционно популярны, но футбол, как и во всем мире, вне конкуренции, его смотрят все, даже девушки, которые знают о футболе только то, что мяч круглый и он должен залететь в ворота. Но есть исключения, некоторые представительницы прекрасной половины человечества всерьез увлечены футболом. Одна из них Татьяна Юрьева приехала в Абхазию из Санкт-Петербурга, вместо того, чтобы любоваться белыми ночами в северной столице России, с удовольствием смотрит футбол в Сухуме.

© Sputnik Sputnik FanZone

"Я увлекаюсь футболом с детства, играли с пацанами во дворе, потом решила заняться профессионально этой игрой, выступала за одну из Воронежских команд, затем перебралась в Питер, сейчас практически каждую неделю проводим матчи в любительском футболе", — рассказала Юрьева.

Абхазия, по ее признанию, замечательная страна, в которую хочется всегда возвращаться.

© Sputnik Sputnik FanZone

"В Абхазии очень классно, мне все очень нравится. В фан-зоне классно, наверное даже в Питере не много таких атмосферных мест", — отметила болельщица.

От мала до велика

В SputnikFanZone пришел главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал и юные игроки "Динамо", которые выиграли Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", выступая за сборную Уругвая.

Гости SputnikFanZone делились впечатлениями, отмечая, что футбол — это такой вид спорта, который объединяет весь мир.

"Я очень люблю футбол, так как это очень зрелищный и интересный вид спорта. Думаю, что люди должны больше обращать внимание на спорт, на здоровый образ жизни. Футбол я смотрю очень давно и стараюсь не пропускать важные матчи", — отметил посетитель фан-зоны Астамур.

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Зрители Sputnik фан-зоны смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.