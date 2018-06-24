Спектакли, орган и кино: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 25 июня по 1 июля.

Молодежный театр

28 июня в 19:00 Государственный молодежный театр покажет спектакль "Келешбей". Историческую драму "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба поставил в Абхазском молодежном театре режиссер Шалва Гицба. Главную роль исполняет актер Аслан Анкуаб.

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Театральная постановка по одноименной пьесе Анзора Мукба "Келешбей" отражает историю Абхазии начала XIX века.

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Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел объединить абхазских дворян и усилить центральную власть.

РУСДРАМ

25 июня в 19:00 в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера покажут премьеру спектакля "Игрок".

"Игрок" — это история азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры, а смыслом жизни, единственной, экзистенциальной сутью бытия. Главный герой истории — Алексей Иванович — путешествует с семьей отставного генерала в качестве учителя его детей. Все в семье ждут смерти бабушки, чтобы получить огромное наследство…

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Губительная страсть саморазрушения, нежелание смотреть в завтрашний день, сиюминутость и иррациональность жизни, полагание на судьбу и удачу – все это сближает основные темы "Игрока" с нашей действительностью, определяет злободневность романа Достоевского.

Спектакль "Игрок" будет поставлен в непривычной для Абхазии форме концертного исполнения. Зритель не увидит обычного спектакля с костюмами, декорациями, сменой сцен и мизансцен, но погрузится в музыкально-драматическое действо, в котором актеры будут играть свой текст в условных обстоятельствах. Беспрецедентным в истории послевоенного театра будет участие в спектакле Государственной хоровой капеллы под управлением народного артиста Абхазии Нодара Чанба, что придаст действу поистине античный масштаб.

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27 июня в 19:00 в РУСДРАМе состоится показ спектакля "Тартюф". "Тартюф" повествует о том, как в сердце счастливой семьи проскользнул авантюрист и самозванец. Как под прикрытием набожности он стремится воспользоваться страстной привязанностью, которую испытывает к нему хозяин дома, хочет овладеть его женой и его состоянием.

Пицунда

1 июля в 17:00 концерт "Органные вечера в Пицунде" состоится в Пицундском храме

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Лыхны

29 июня в 21:00 в селе Лыхны (Лыхнашта) состоится показ полнометражного фильма "Жизнь прекрасна".

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Гулрыпш

27 июня в 11:00 в Доме Культуры Гулрыпша состоится концерт посвященный вручению аттестатов выпускникам школ Гулрыпшского района.

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СКЛАД

26 июня в 19:00 в Культурной площадке СКЛАД состоится показ фильма "Персиполис". Персеполис — французский полнометражный анимационный фильм по одноименному автобиографическому графическому роману французской писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи.

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Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком и спасти человечество. Она увлеченно следит за событиями, которые вскоре приводят к революции и падению режима Шаха. С установлением исламской республики приходит время "революционных комиссаров". Маржан вынуждена теперь носить чадру, но в мечтах видит себя революционеркой.

Гал

27 июня в 18:30 в Доме Культуры города Гал состоится "Выпускной бал 2018".

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В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.