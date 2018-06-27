Жизнь наполовину: София Сабекия нуждается в срочной медпомощи

Sputnik, Анжелика Бения

Хромота на правую ногу и плохо работающая правая рука не мешают двухлетней Софии забавляться на детской площадке: подниматься по лестнице, спускаться по трубе, залезать на качели. Ее патология почти незаметна, но спустя час после активной игры, девочка начинает жаловаться на сильную боль в ноге.

У Софии правосторонний гемипарез. Гемипарез – неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.

Когда Софии исполнилось восемь месяцев, в семье заметили, что у малышки плохо работают правые рука и нога. Она не сжимала руку в кулак, не держала предметы. Родители сразу начали водить ее на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но это не помогало. По рекомендации лечащего врача-педиатра они вывезли ребенка на обследование в Сочи. Там и определили диагноз Софии.

© Sputnik / Томас Тхайцук София Сабекия

По словам Фариды Джелия – мамы девочки, в свои два года София старается не поддаваться недугу и ни в чем не отставать от сверстников.

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Если не оказать высококвалифицированную медицинскую помощь сейчас, то болезнь начнет прогрессировать настолько, что это приведет к постепенному снижению чувствительных и двигательных функций, и, как следствие, к поражению мышц, добавила она.

"София очень активная, но это ненадолго. Она начинает сильно хромать после бега или ходьбы. Если опоздать с оказанием помощи, боли станут частыми, не будет расти ее нога. Мы, как и все родители, хотим, чтобы наш ребенок жил полноценной жизнью, хотим радоваться его развитию, но сами помочь, к сожалению, не в силах", – сказала Джелия.

Исполнительный директор "Ашаны" Мактина Джинджолия сообщила, что в Научно-практическом центре департамента здравоохранения Москвы готовы принять Софию на диагностику и курс лечения продолжительностью в 21 день. Стоимость такого лечения 350 000 руб. Для семьи Софии эта сумма неподъемная, добавила Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук София Сабекия

"Гемипарез среди наших подопечных встречается не очень часто. Заболевание достаточно распространенное. Именно правосторонний гемипарез, который наблюдается у нашей подопечной, встречается в основном у взрослых, у детей он чаще левосторонний. Этот диагноз, конечно, лишает Софию многих возможностей, которые даны ее сверстникам, но есть надежды, что ее состояние улучшится, что она полноценно сможет управлять своими правыми конечностями. Врачи пока дают хорошие прогнозы и надежду", – сказала Мактина Джинджолия.

Помочь Софии можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".