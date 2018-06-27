Вылечиться, чтобы стать журналистом: двухлетняя София рассказала о своей мечте

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение двухлетней Софии Сабекия с диагнозом правосторонний гемипарез.

Двухлетняя София уже выбрала профессию, подопечная фонда "Ашана" хочет стать журналистом. Беседовать с бедующими коллегами София без микрофона отказалась, однако уверенно держать в руках тяжелый инструмент не смогла – с правой руки микрофон часто падал.

Патология Софии почти незаметна, но спустя час после активной игры, девочка начинает сильно хромать и жаловаться на боли.

Подробнее читайте в материале Анжелики Бения>>

У Софии правосторонний гемипарез. Гемипарез – неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.

Если не оказать Софии высококвалифицированную медицинскую помощь сейчас, то болезнь начнет прогрессировать настолько, что это приведет к постепенному снижению чувствительных и двигательных функций, и, как следствие, к поражению мышц.

В Научно-практическом центре департамента здравоохранения Москвы готовы принять Софию на диагностику и курс лечения продолжительностью в 21 день. Стоимость такого лечения 350 000 руб.