Праздники, полисы и пенсии: о чем говорил Хаджимба с главами районов

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба поручил главам городов и районов до 10 июля предоставить план празднования 10-летия международного признания независимости Абхазии и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщила пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

© Sputnik . Юрий Стрелец Акцент на медицину: какие программы принял Кабмин Абхазии

Президент затронул вопрос выдачи полисов ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии.

"Главам городов и районов поручено усилить разъяснительную работу и оказывать необходимое содействие населению по выдаче полисов ОМС. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал участников совещания о том, что за полтора месяца общее число принятых на рассмотрение и выданных полисов составило 21 500. Он также напомнил о том, что по соглашению с Российской Федерацией районные пункты выдачи ОМС будут действовать до сентября 2018 года", – говорится в сообщении.

Обсуждался вопрос оказания содействия подразделениям Пенсионного фонда России на территории Абхазии. Рауль Хаджимба поручил органам местной власти проводить регулярные проверки для пресечения незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров.