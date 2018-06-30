Переплетение судеб: родственники красноармейца нашли его могилу в Абхазии

О том, как россияне Александр и Иван Гузевы спустя 76 лет нашли в Абхазии место захоронения своего родственника, который воевал в рядах Красной армии, и как они посетили могилу, читайте в материале Sputnik.

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Человеческая история хранит множество тайн. Каждый раз, случайно наталкиваясь на снимки незнакомых людей, открываешь для себя новый мир. Так случилось и с россиянином Александром Гузевым, который в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне, случайно увидел фото с места захоронения своего дяди Ивана Филоненко.

© Фото : Предоставлено Александром Гузевым Найти и не потерять: могилу советского бойца обнаружили в Абхазии

Пять лет поисков

Александр Гузев пять лет искал могилу своего дяди Ивана Филоненко. Каждый год перед Днем победы он возобновлял свои поиски. Но все было бесполезно.

"Мой дядя Иван Филоненко был призван в армию в 1941 году. Кроме того, что он участвовал в боях на Санчарском перевале и что захоронен там же, ничего не было известно. Каждый год в апреле я начинал искать информацию о нем по тем ресурсам, которые мне доступны, то есть по интернету. Но ничего не мог найти", – рассказывает Александр Гузев.

Несмотря на безуспешные поиски, племянник красноармейца все же не терял надежду. И вот, в канун Дня Победы, как говорит сам Гузев, свершилось чудо – он наткнулся на фотографию с места захоронения Ивана Филоненко.

"Не знаю, почему, но 7 мая мне эта информация открылась. Как открылась, можно сказать одним нажатием клавиши… – с волнением признается племянник красноармейца. – После того, как я открыл ряд сайтов, решил набрать "25-й пограничный полк НКВ". Один клик и всплывает страничка с фотографиями в соцсети "Одноклассники. Поначалу не поверил".

Фотография, которую нашел Гузев была сделана во время экспедиции на Санчарском перевале. Одним из участников этой экспедиции был Николай Медвенский – сотрудник Абхазского Госмузея Боевой Славы.

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Давняя история

"В канун 73-й годовщины со мной связался Александр Филоненко. Он оказался родственником красноармейца Ивана Гузева, который захоронен на Санчарском перевале, – рассказал заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский. – Для меня эта история началась в июле прошлого года. В ходе проведения международной экспедиции "Санчара-2017". Буквально за день до восхождения на перевал, местные ребята-пограничники, военнослужащие заставы Псху показали нам запущенное захоронение со старенькой, слава богу, сохранившейся табличкой, которая была установлена ребятами-одесситами в 1987 году. На табличке были выбиты фамилии и имена захороненных на этом месте. Фундамент там практически был разрушен, ни о какой ограде речь не шла. Постамент тоже находился ни в каком состоянии. Оторванная табличка валялась рядом".

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Времени на облагораживание могил у участников экспедиции тогда не было. Но и оставить их запущенными они не могли. И потому решили вернуться на Псху в сентябре 2017 года перед 75-й годовщиной освобождения высокогорного села от немецких фашистов.

"Мы поехали туда, облагородили место, сделали фотографии и выложили. И отклик был уже перед очередной годовщиной Дня Победы, 7 мая Александр мне написал. Рассказал о том, что является родным племянником по матери одному из тех бойцов, который там покоится. Он изъявил желание вместе с сыном приехать в Абхазию, чтобы пойти на могилу своего дяди, поклониться его памяти, взять горсть земли и привезти его собственно говоря туда. Всех тронула эта история. Мы решили организовать такую военно-историческую экспедицию силами Государственного музея боевой славы при поддержке МЧС и СГБ", – добавил Медвенский.

© Фото : предоставлено Николаем Медвенским Экспедиция на Санчарском перевале

Слеза пробила

25 июня Александр Гузев приехал в Абхазию вместе с сыном Иваном. Вместе с сотрудниками музея, МЧС и СГБ они отправились на Псху. Сначала на самолете, а затем и пешком – сложными тропами. И вот Александр и Иван впервые воочию увидели место захоронения своего родственника.

"Трудно подобрать те слова, которые подошли бы к ощущениям, которые я испытал, оказавшись на могиле дяди. Прежде всего, меня переполняло чувство гордости за то, что Иван Филоненко и тысячи бойцов Красной Армии освобождали от фашистов этот прекрасный край – Абхазию, это прекрасное, сказочное место Псху. Весь путь, пока мы добирались до места захоронения и уже потом впрочем, я испытывал волнение. Мне кажется, я обязан был это сделать, потому что могла бы оборваться родственная цепочка и последующие поколения могли бы и вовсе не знать, что их предок сражался за родину и погиб за нее. И вы знаете, то место, где он захоронен – неописуемо красивое место. Средь горных долин и священных вод. Мы зажгли на этом месте свечи. И в этот момент я растрогался. Слеза, как говорят, пробила", – признается Александр.

© Фото : предоставлено Николаем Медвенским Место захоронения красноармейца Ивана Филоненко в селе Псху

Александр и Иван Гузевы спустя 76 лет после гибели красноармейца Филоненко, поклонились его могиле и поставили свечи.

Также Гузевы вместе с сотрудниками музея на Псху облагородили еще одну могилу, где захоронены еще два красноармейца. Николай Медвенский надеется, что история и этих бойцов закончится со счастливым концом, и что вскоре найдутся и их родственники.