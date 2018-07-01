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Международный джазовый фестиваль состоится в Сухуме

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В Абхазии
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III Международный джазовый фестиваль в Сухуме откроет легендарный американский джазовый музыкант Рональд Бейкер, также в рамках фестиваля выступит джазовое трио Армена Мерабова.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. III Международный джазовый фестиваль состоится в Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба с 3 по 18 июля.

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Единственной приглашенной музыкальной группой из Абхазии на этом фестивале будет "Red Rocks", гитарист которой Алиас Думава сравнил это волнительное для них событие с ЧМ по футболу по версии ConIfa, который прошел в республике в 2016 году.

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Гитарист группы "Red Rocks" Алиас Думава рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что они впервые выступят на сцене Госфилармонии и готовы представить зрителям интересную программу.

"Мы очень рады, что нам выдался такой шанс. Это будет очень интересно для нас. Программа наша готова давно, еще до того, как нас пригласили выступить в филармонии. Сейчас у нас такой период, когда нужно просто еще раз проиграть это все. Никаких проблем нет и все отточено", — отметил Думава.

Он добавил, что возлагает большие надежды на то, что публика их поддержит, от чего, по словам Думава, руки играют быстрее.

В Абхазии любят джаз и блюз, но в республике нет как таковой музыкальной индустрии или площадок, уверен Думава.

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"Группы, которые исполняют эти направления в музыке, находятся в неком "андеграунде". Я хожу на их репетиции и они, действительно, играют очень взрослую и интеллектуальную музыку. И любители есть этой музыки. По крайней мере, когда выступает "Red Rocks", на нас приходят люди и это приятно", — считает Алиас Думава.

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Первое выступление на сцене Госфилармонии Абхазии и на таком серьезном фестивале волнительно для группы.

"Это нас волнует очень сильно. У нас примерно такие же эмоции, сравнимые с ЧМ ConIfa, который проходил в Абхазии. Это можно сравнить, потому что мы единственные абхазы на этом фестивале. Будет американский джазовый трубач и российские группы. Большая ответственность выступать на своем "поле", — поделился Думаваю.

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С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия в Абхазской государственной Филармонии им. Раждена Гумба пройдет III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА  JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США)  вместе с Трио Алексея Черемизова (Россия), Трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится   фестиваль  выступлением  абхазской блюзовой группы «Red Rocks».

Теги:
культура, джаз, концерты, блюз, Абхазская государственная филармония, Абхазия



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