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Дайте джаза: музыканты импровизируют в Sputnik

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Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел 30 апреля 2012 года.

Кто сказал, что джаз можно исполнять только в клубе или баре? Посмотрите, как органично звучит этот особый жанр музыки в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Солистка группы "Мирайф", финалистка шоу "Голос" Мариам Мерабова вместе с композитором и пианистом Арменом Мерабовым не только рассказали журналистам о своих мастер-классах в Сухуме, но и устроили музыкальное хулиганство в пресс-центре Sputnik.

А Тамара Воронова и Сергей Манукян раньше, чем встретиться на площадке в РУСДРАМе, устроили джазовое шоу в Sputnik.

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