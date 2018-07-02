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Рауль Хаджимба принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине Тамышского десанта

Память участников тамышского десанта почтили в Абхазии

© Фото: presidentofabkhazia
В Абхазии
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Под общим командованием Заура Зарандия 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25 годовщине тамышского десанта, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник 2 июля.

Фотография на память ветеранов войны и участников военно-исторической экспедиции Тропами Славы
© Sputnik Амра Амичба
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"Единство, подобное тому, что мы проявили в годы войны, необходимо и для строительства государства в мирной жизни. Вечная память героям, сложившим головы за свободу Родины! Вечная слава всем тем, кто по зову сердца пришел защищать Абхазию! Пусть всегда царит мир на нашей земле! Желаю вам процветания и успехов", — сказал Хаджимба.

2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант. В нем участвовало до 300 бойцов под общим командованием Заура Зарандия. Главной задачей операции было перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, которая имела стратегическое значение, так как по ней доставляли оружие и подкрепление грузинским войскам. Кроме того, грузинские войска вынуждены были перебросить немалые силы на Восточный фронт, что давало Абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на шромском направлении.

Нанба об июльской операции: переломный момент в Отечественной войне народа Абхазии>>

Теги:
десант, военные операции, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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