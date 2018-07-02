20:20 02 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR73.47
Поиск
Амра банк.

Десять лет "Амра-банку": все только начинается

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8940

Второго июля отмечает свое десятилетие один из самых молодых коммерческих банков Абхазии – "Амра-Банк". Финансовая организация в последние годы демонстрирует быстрые темпы роста и разрабатывает инновационные банковские услуги.

Астанда Ардзинба, Sputnik.

Коммерческий банк "Амра-банк" 2 июля отмечает свой первый юбилей – десять лет со дня основания. Один из самых молодых банков в республике принимает поздравления и делает подарки своим клиентам. В преддверии юбилея появилось предложение, которое председатель правления банка Михаил Чалмаз называет главным финансовым продуктом организации на сегодняшний день. Это мобильное приложение "Амра-банк", позволяющее осуществлять целый ряд платежей в несколько кликов со своего смартфона. Услуга для жителей Абхазии новая и безальтернативная, что значительно увеличивает и ее востребованность, и социальную значимость.

Национальный банк РА
© Sputnik Томас Тхайцук
Банки и деньги Абхазии: Беслан Барателиа отчитался перед Парламентом

"Мы делаем упор на инновационные продукты и каждый месяц стараемся разрабатывать и продвигать на рынке новые банковские услуги", — отмечают в банке.

Возможность удаленного доступа к своим счетам в "Амра-банке" предоставляют всем клиентам. Для юридических лиц есть интернет банкинг, для физических лиц уже действует мобильное приложение, а для тех, у кого нет ни того ни другого, в отделениях банка без выходных работают операционисты. Сегодня в "Амра-банке" порядка ста сотрудников, все с высшим образованием.

"У нас работают профессионалы своего дела. Средний возраст наших сотрудников — тридцать лет. На одно рабочее место у нас в среднем до двух десятков предложений, потому у нас есть возможность выбора молодых специалистов", — прокомментировали в банке ситуацию с кадрами.

Клиентская база "Амра-банка" насчитывает около десяти тысяч человек. По словам председателя правления, основной клиент банка – это индивидуальные предприниматели. Малый бизнес выбирает "Амра-банк", утверждает председатель правления Михаил Чалмаз.

Амра Банк.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Банкир Чалмаз: исключение из "черных списков" привлечет инвесторов

"У нас одна из самых больших сетей банкоматов в Абхазии, большая корреспондентская сеть банка, позволяющая нам быстро осуществлять платежи, что важно для участников внешнеэкономической деятельности. При этом мы постоянно снижаем цены на обслуживание, совершенствуем тарифы, демпингуем. На сегодняшний день у нас самые низкие цены за банковское обслуживание в Абхазии", — заявил Чалмаз.

Год назад "Амра-банку" присвоили степень банка первой категории, то есть признали и отметили, что он – финансово стабильная организация. Это событие — предмет особой гордости председателя правления Михаила Чалмаз. Он отмечает большие темпы роста, которые демонстрирует банк за последние годы и считает, что развитие обусловлено как внутренней политикой банка, так и благоприятной внешней средой. По словам Чалмаз, с Национальным банком Абхазии сегодня "Амра-банк" активно сотрудничает, участвуя во многих проектах Нацбанка.

"Мы плотно сотрудничаем и находим точки соприкосновения. В том числе добиваемся снижения комиссий, что ведет к увеличению остатков на счетах клиентов, увеличению оборота или частоты переводов. Не так давно введена своя платежная система, которая позволяет проводить срочные платежи внутри Абхазии без открытия счета. Мы делаем все, чтобы услуги банка стали более доступными. Мы выбрали путь, когда банк идет к людям, а не люди идут в банк", — объяснил председатель правления.

Пресс-конференция о сотрудничестве между федерациями самбо Абхазии и РФ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Михаил Чалмаз и Баграт Хутаба о самбо: идеология жизни

По словам банкира, есть значительный прогресс в развитии банковской системы Абхазии, по сравнению с теми реалиями, которые имели место десять лет назад, когда "Амра-банк" только начинал работу. Тем не менее, абхазская банковская система значительно уступает соседским, будь то российская, грузинская или турецкая. В этой связи "Амра-банк" и другие банки республики представляются Чалмаз той самой лягушкой, которая, чтобы не утонуть в молоке, взбила масло.

Оптимизм, или вера в светлое будущее председателя правления "Амра-банка" обусловлены в первую очередь темпами роста финансовой организации.

"Были времена, когда мы восстанавливали работу банка не с нуля, а с минуса, а сегодня мы в плюсе и можем позволить себе заниматься благотворительностью", — с гордостью подчеркивает Чалмаз.

Благотворительный фонд "Эвкалипт" оказывает поддержку талантливым детям из самых разных уголков республики. Особое отношение у благотворительного фонда к спортсменам, что было ожидаемо, учитывая, что сам Михаил Чалмаз по совместительству еще и президент Федерации самбо Абхазии.

"Эвкалипт" участвует в проведении международных турниров, финансирует секции самбо и дзюдо в республике, строит спортивные площадки. Инвестиции в людей — самые выгодные инвестиции, любят повторять в "Амра-банке".

День рождения  – это повод не только подвести итоги, но и обозначить цели на будущее. По поводу планов здесь объясняют коротко: двигаться вперед. В правлении банка уточняют, что хотят  ввести новые предложения, которых особенно не хватает в сфере банковских услуг Абхазии. Речь о длинных кредитах. Если до сих пор "Амра-банк" позиционировался только как расчетный банк, который, если и давал кредиты, то на короткий промежуток времени, теперь руководство организации задалось целью ситуацию исправить.

Нужно сделать так, чтобы банковские услуги стали максимально доступны для жителей Абхазии, уверен Чалмаз. Именно на этом убеждении, по словам председателя правления "Амра-банка", и строилась политика финансовой организации все десять лет работы, эта же идея определяет вектор и дальнейшей деятельности "Амра-банка".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гаврил Харебов
    Дорожные истории

    Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.

  • Газопровод, фото из архива
    Газ пошел!

    В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.

  • Левон Саргсян
    Скандал разгорается

    Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.

  • Французский актер Венсан Кассель на кинофестивале Евразия-2018
    Довольнее Кейджа

    Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

  • Студенты медицинского факультета. Архивное фото
    Век учись

    Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.

  • Учения поисковиков под Осиповичами
    Есть, чему поучиться

    Российские поисковики заинтересованы в опыте белорусских коллег, готовы приглашать их для обучения волонтеров на новой площадке на базе университета спецназа в Гудермесе.

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    Танцуют все!

    Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.

  • Посольство России в Литве
    Исключить не получится

    Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.

  • Весенне-полевые работы в фермерском хозяйстве
    Ущерб на миллионы

    Специалисты подвели итоги сильных ливней, которые обрушились на Молдову за последние две недели.

  • Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото
    Торговцы зельем

    В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.

  • Доллары
    Мы вам поможем!

    Всемирный банк и Азиатский банк развития предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.

  • Мигранты с вещами
    Эстония против

    Глава эстонского правительства на саммите ЕС в Брюсселе высказался за создание лагерей для мигрантов и против распределения их по странам союза по квотам.

  • Гаврил Харебов
    Дорожные истории

    Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.

  • Газопровод, фото из архива
    Газ пошел!

    В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.

  • Левон Саргсян
    Скандал разгорается

    Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Каменная волна Аризоны
Самые удивительные уголки земного шара
Футбольный матч невест прошел в Казани
Футбол в свадебных платьях: необычный матч прошел в Казани
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia