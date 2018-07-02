Десять лет "Амра-банку": все только начинается

Второго июля отмечает свое десятилетие один из самых молодых коммерческих банков Абхазии – "Амра-Банк". Финансовая организация в последние годы демонстрирует быстрые темпы роста и разрабатывает инновационные банковские услуги.

Астанда Ардзинба, Sputnik.

Коммерческий банк "Амра-банк" 2 июля отмечает свой первый юбилей – десять лет со дня основания. Один из самых молодых банков в республике принимает поздравления и делает подарки своим клиентам. В преддверии юбилея появилось предложение, которое председатель правления банка Михаил Чалмаз называет главным финансовым продуктом организации на сегодняшний день. Это мобильное приложение "Амра-банк", позволяющее осуществлять целый ряд платежей в несколько кликов со своего смартфона. Услуга для жителей Абхазии новая и безальтернативная, что значительно увеличивает и ее востребованность, и социальную значимость.

© Sputnik Томас Тхайцук Банки и деньги Абхазии: Беслан Барателиа отчитался перед Парламентом

"Мы делаем упор на инновационные продукты и каждый месяц стараемся разрабатывать и продвигать на рынке новые банковские услуги", — отмечают в банке.

Возможность удаленного доступа к своим счетам в "Амра-банке" предоставляют всем клиентам. Для юридических лиц есть интернет банкинг, для физических лиц уже действует мобильное приложение, а для тех, у кого нет ни того ни другого, в отделениях банка без выходных работают операционисты. Сегодня в "Амра-банке" порядка ста сотрудников, все с высшим образованием.

"У нас работают профессионалы своего дела. Средний возраст наших сотрудников — тридцать лет. На одно рабочее место у нас в среднем до двух десятков предложений, потому у нас есть возможность выбора молодых специалистов", — прокомментировали в банке ситуацию с кадрами.

Клиентская база "Амра-банка" насчитывает около десяти тысяч человек. По словам председателя правления, основной клиент банка – это индивидуальные предприниматели. Малый бизнес выбирает "Амра-банк", утверждает председатель правления Михаил Чалмаз.

"У нас одна из самых больших сетей банкоматов в Абхазии, большая корреспондентская сеть банка, позволяющая нам быстро осуществлять платежи, что важно для участников внешнеэкономической деятельности. При этом мы постоянно снижаем цены на обслуживание, совершенствуем тарифы, демпингуем. На сегодняшний день у нас самые низкие цены за банковское обслуживание в Абхазии", — заявил Чалмаз.

Год назад "Амра-банку" присвоили степень банка первой категории, то есть признали и отметили, что он – финансово стабильная организация. Это событие — предмет особой гордости председателя правления Михаила Чалмаз. Он отмечает большие темпы роста, которые демонстрирует банк за последние годы и считает, что развитие обусловлено как внутренней политикой банка, так и благоприятной внешней средой. По словам Чалмаз, с Национальным банком Абхазии сегодня "Амра-банк" активно сотрудничает, участвуя во многих проектах Нацбанка.

"Мы плотно сотрудничаем и находим точки соприкосновения. В том числе добиваемся снижения комиссий, что ведет к увеличению остатков на счетах клиентов, увеличению оборота или частоты переводов. Не так давно введена своя платежная система, которая позволяет проводить срочные платежи внутри Абхазии без открытия счета. Мы делаем все, чтобы услуги банка стали более доступными. Мы выбрали путь, когда банк идет к людям, а не люди идут в банк", — объяснил председатель правления.

© Sputnik / Томас Тхайцук Михаил Чалмаз и Баграт Хутаба о самбо: идеология жизни

По словам банкира, есть значительный прогресс в развитии банковской системы Абхазии, по сравнению с теми реалиями, которые имели место десять лет назад, когда "Амра-банк" только начинал работу. Тем не менее, абхазская банковская система значительно уступает соседским, будь то российская, грузинская или турецкая. В этой связи "Амра-банк" и другие банки республики представляются Чалмаз той самой лягушкой, которая, чтобы не утонуть в молоке, взбила масло.

Оптимизм, или вера в светлое будущее председателя правления "Амра-банка" обусловлены в первую очередь темпами роста финансовой организации.

"Были времена, когда мы восстанавливали работу банка не с нуля, а с минуса, а сегодня мы в плюсе и можем позволить себе заниматься благотворительностью", — с гордостью подчеркивает Чалмаз.

Благотворительный фонд "Эвкалипт" оказывает поддержку талантливым детям из самых разных уголков республики. Особое отношение у благотворительного фонда к спортсменам, что было ожидаемо, учитывая, что сам Михаил Чалмаз по совместительству еще и президент Федерации самбо Абхазии.

"Эвкалипт" участвует в проведении международных турниров, финансирует секции самбо и дзюдо в республике, строит спортивные площадки. Инвестиции в людей — самые выгодные инвестиции, любят повторять в "Амра-банке".

День рождения – это повод не только подвести итоги, но и обозначить цели на будущее. По поводу планов здесь объясняют коротко: двигаться вперед. В правлении банка уточняют, что хотят ввести новые предложения, которых особенно не хватает в сфере банковских услуг Абхазии. Речь о длинных кредитах. Если до сих пор "Амра-банк" позиционировался только как расчетный банк, который, если и давал кредиты, то на короткий промежуток времени, теперь руководство организации задалось целью ситуацию исправить.

Нужно сделать так, чтобы банковские услуги стали максимально доступны для жителей Абхазии, уверен Чалмаз. Именно на этом убеждении, по словам председателя правления "Амра-банка", и строилась политика финансовой организации все десять лет работы, эта же идея определяет вектор и дальнейшей деятельности "Амра-банка".