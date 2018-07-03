Запретить или терпеть: что думают в Абхазии об ограничении курения

В Кабинете Министров Абхазии рассматривают возможность запрета курения в общественных местах. Как эту новость восприняли жители страны и насколько эти меры могут быть эффективными, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Глас народа

На заседании Кабмина Абхазии 26 июня глава правительства республики предложил ввести запрет на курение в отдельных общественных местах и помещениях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ануа об ограничении мест для курения: в Абхазии будет работать

"Важно разработать концепцию осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма и сокращение потребления табака", — сказал премьер-министр Геннадий Гагулия.

В жаркий выходной день на улицах Сухума немноголюдно. Показался парень лет двадцати, который шел по проспекту и курил. Вопрос корреспондента его слегка озадачил. Сначала он уверенно заявил, что будет следовать новым правилам, если их примут, но при этом намекнул, что идея ему не очень нравится.

"Запретят, значит, запретят. Я курю, но буду как-то стараться… Сложно объективно ответить на этот вопрос, потому что мы взрослые люди, и что значит — здесь курить нельзя, там можно", — поделился он мнением.

Как вы относитесь к запрету курения в общественных местах?>>

За столиком одного из уличных кафе устроилась группа репатриантов из Турции в возрасте, примерно, от 35 до 50 лет. Несмотря на то, что перед ними лежали пачки сигарет и пепельницы, они в один голос заявили, что запрет на курение в общественных местах будет правильным решением.

"Мы сейчас сидим у заведения нашего друга, который не разрешает курить внутри помещения, и это правильно. В первую очередь, это пагубно для здоровья детей, которые, так же, как и взрослые, посещают различные заведения. На улице, мне кажется, курение никому не мешает", — считает Омар Ашуба.

Мнение сверху

Только в Абхазии можно на улице запросто встретить известных политиков и чиновников. Пришлось "вклиниться" с вопросами в дружескую беседу депутата Парламента Ильи Гуния, министра иностранных дел Даура Кове и бывшего министра здравоохранения Андзора Гоова. К редакционному заданию они отнеслись с пониманием. Работа есть работа.

Сразу предупредили, что заядлых курильщиков среди них нет, а ограничить курение табака в общественных местах стоило бы, но сделать это надо аккуратно.

"Это нормально и возможно, тем более что в некоторых кафе и гостиницах Абхазии это правило прижилось. Заядлые курильщики сразу бросить не смогут, но если будут специально отведенные для этого места, то почему нет. Надо найти некую золотую середину", — рассуждал Илья Гуния.

Такой запрет нужно вводить, был более категоричен экс-министр здравоохранения Андзор Гоов. Еще более непримиримой позиции он придерживается в вопросе запрета курения рядом со школами и больницами, а допустимый возраст для продажи сигарет Гоов предложил поднять до 20 лет.

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL Курить не запретите: Дмитрий Косырев об ограничении курения в Абхазии

Дипломат Даур Кове отличился лояльностью к любителям табака, но поддержал своих товарищей в том, что необходимо разграничить общественные места на зоны для курящих и некурящих.

В фанзоне Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" в Сухуме курят много. Неудивительно, ведь там почти каждый вечер кипят спортивные страсти. В таком напряжении кто угодно закурит, но подруг Ноеми и Азниф табачный дым сильно напрягает.

"Мы положительно относимся к запрету курения в общественных местах, потому что это плохо влияет не только на здоровье самого курильщика, но и людей, которые его окружают. Это было бы отличным решением", — сказала Ноеми Кюльян.

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Зураб Джинджолия работает в сфере спорта Абхазии и уверен, что среди подрастающего поколения необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, поэтому он будет только "за", если руководство страны примет решение о запрете курения.

"Если даже не все будут спортсмены, но они не будут курить, то от этого будет только лучше", — считает он.

Гости из Ростова-на-Дону Владимир и Анастасия, которые направлялись из Ботанического сада в сторону столичной набережной, сами не курят и другим не советуют. Они рассказали, что запрет на курение в России соблюдают 70% курильщиков.

Другая молодая пара из города на Дону Сергей и Марина тоже против курения, но со "статистикой" земляков не согласны. По словам девушки, в основном не курят там, где находятся блюстители правопорядка.

Опрос на сайте Sputnik Абхазия показал, что чуть больше 40% читателей "за" введение запрета на курение, почти 26% считают это бесполезной затеей, 21% не против таких новшеств, если будут специальные места для курения, и меньше 12% категорически против таких мер.