Российско-американский джаз дебютирует в Сухуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Международный джазовый фестиваль в Сухуме откроют американский джазмен Рональд Бейкер и трио российского музыканта Алексея Черемизова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Думава о джазовом фестивале в Сухуме: большая ответственность на своем "поле"

Прозвучит джазовая классика 1920-1930-х годов. По словам Алексея Черемизова, программа составлена в основном из джазовых стандартов – мелодий и песен известных исполнителей и саундтреков из кинофильмов.

"Я играю на пианино с раннего детства, но профессионально музыке, к сожалению, не обучался. Учился я в политехе и там стал увлекаться джазом", — рассказал Черемизов.

Американец Рональд Бейкер признался, что начинал как классический певец.

"Но сейчас я не могу представить свою жизнь без джаза. Джаз – этот часть меня", — сказал он.

В отличие от своего российского коллеги Бейкер приехал в Абхазию впервые, но, по его словам, уже влюбился в страну и зрителя.

"Я был заинтригован предложением участия в фестивале в стране, о которой раньше ничего не знал. Оказалось, что в Абхазии джаз очень ценится, и я не пожалел, что приехал сюда", — сообщил певец.

Музыканты уверены, что фестиваль подарит абхазской публике только положительные эмоции.

"Обязательно приходите на концерт. Мы повеселимся и споем вместе со зрителями. Надеемся, что вы не усидите на местах и начнете танцевать прямо в зале, ведь джаз — это музыка для счастья и веселья", — пригласил Бейкер.

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С 3 по 18 июля при поддержке Министерства культуры Абхазии в Государственной филармонии имени Раждена Гумба пройдет III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST". В фестивале примут участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова. Специальный гость фестиваля Мариам Мерабова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".