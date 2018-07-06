Предупрежден, значит спасен: в Сухуме обсудили профилактику наркомании

Астанда Ардзинба, Sputnik

В комплексе

Наркомания — проблема комплексная, и решать ее нужно сообща. В этом мнении сошлись участники круглого стола, прошедшего в Сухуме в четверг 5 июля и посвященного борьбе с наркоманией и ее профилактике в республике. А вот как именно с ней бороться – вопрос посложнее, требующий дискуссий.

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По мнению министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия, Абхазия нуждается в принятии комплексной программы по борьбе с наркоманией, которая до сих пор в стране не разработана. При этом в программе должны быть отражены два глобальных блока, считает министр. Первое — работа силовых структур и их борьба с распространением наркотиков, второе – совместная работа Минздрава и Минобразования, направленная на снижение спроса наркотических веществ.

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Слабое звено

При этом, убежден Цахнакия, в первую очередь необходимо направить усилия на профилактику наркомании. Предупредить легче, чем лечить, отметил министр.

С этим согласна и нарколог Ирма Ануа, которая утверждает, что первичная профилактика, направленная на предупреждение приобщения к наркотикам, — это самое слабое звено в борьбе с наркоманией. При этом, убеждена Ануа, чтением лекций молодежи здесь не обойтись.

"В этой сфере не проводится системная работа. Работа эпизодическая в этом плане выражается в редких посещениях общеобразовательных школ и чтениях лекций. Однако сегодня уже доказано, что чтение лекций – не есть эффективная мера профилактики борьбы с наркоманией. Наоборот, иногда может сыграть отрицательную роль", — отметила нарколог.

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По мнению главного специалиста Госкомитета по молодежной политике Владимира Джоджуа, единственный действенный способ в борьбе с наркоманией — это добросовестная работа правоохранительных органов.

"В условиях маленькой страны может работать только одно, это госструктуры МВД и СГБ, когда они начнут работать жестко и относиться жестко к людям, которые распространяют наркотики. Когда их не будет видно нигде, ни на одном углу, вот тогда эта проблема исчезнет. Любая информационная программа – это реклама и сотрясание воздуха", — отметил Джоджуа.

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Реабилитацию — в целевую программу

В 2017 году в Республиканском наркологическом диспансере прошли лечение более 1350 человек. Это, как отметили участники встречи, преимущественно люди молодого возраста, больные наркоманией и алкоголизмом.

Кроме того, как сообщалось на круглом столе, Минздрав планирует открыть отделение реабилитации при Республиканском наркологическом диспансере. Эти планы получат отражение в ведомственной целевой программе на 2019 год.