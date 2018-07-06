Чистая вода придет в Ткуарчал

Госкомпания "Апсныргылара" приступила к ремонту головных водозаборных сооружений в предгорьях Ткуарчала в 2016 году в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Завершены работы по ремонту водозаборных сооружений в Ткуарчале, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия директор государственной фирмы "Ткуарчалстрой" Госкомпании "Апсныргылара" Леонтий Аршба.

"Согласно Инвестпрограмме, мы приступили к работам, в которые входили реставрация двух 500-кубовых резервуаров, восстановление фильтровальных отсеков. Помимо этого, велись работы на головных водозаборных сооружениях в горах, где вода попадает в водопроводную магистраль, ведущую в город. Также заменили сетки в двух приемниках, шлюз, мост и отремонтировали дорогу", — отметил Аршба.

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Он добавил, что в дома жителей Ткуарчала хлорированная вода будет поступать из реки Геджир после фильтрации. Важным событием для жителей Ткуарчала назвала скорый запуск водозаборных сооружений глава района Аида Чачхалия.

Водозаборные сооружения в Ткуарчале © Фото : Госкомпания "Апсныргылара"

Водозаборные сооружения в Ткуарчале © Фото : Госкомпания "Апсныргылара"

Водозаборные сооружения в Ткуарчале © Фото : Госкомпания "Апсныргылара" 1 / 3 © Фото : Госкомпания "Апсныргылара" Водозаборные сооружения в Ткуарчале

"Все мы прекрасно помним массовые отравления, которые произошли в нашем городе четыре года назад. Теперь мы можем свободно вздохнуть. На мой взгляд, аналогичных современных водозаборных сооружений в Абхазии больше нигде нет", — сказала Чачхалия.

По данным директора фирмы "Ткуарчалстрой" Леонтия Аршба, на все ремонтно-восстановительные работы этого объекта ушло больше 18 миллионов рублей.