Гагре придется потерпеть без воды до субботы

Подача воды в Гагре была приостановлена из-за поломки на одном из городских резервуаров три дня назад 4 июля.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадри Есиава. К вечеру пятницы или в субботу днем подача воды в Гагре будет восстановлена, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагры Геннадий Цвижба в пятницу 6 июля.

"Решение этой проблемы взял под личный контроль глава района. Работники коммунальных служб практически без передышки устраняют поломку на одном из резервуаров, откуда вода поступает в город и где вышла из строя задвижка. Мы надеемся, что уже к вечеру пятницы, крайний срок – завтра, жители города получат воду", — сообщил Цвижба.

Он добавил, что проблемы с подачей воды в Гагре возникают не в первый раз. Главная причина перебоя связана с тем, что трубопроводы, насосные станции и водные резервуары устарели и нуждаются в капитальном ремонте.

"Когда эта задвижка вышла из строя, руководство района с согласия общественных деятелей и депутатов городского Собрания решило остановить подачу воды и приступить к ремонтным работам", — объяснил замглавы района.

Подача воды в Гагре была приостановлена из-за поломки на одном из городских резервуаров, расположенном по улице Черкесская.