Каштан и липа – мед чудесный: сладкий "микс" от абхазских пчел

Руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия, чем отличаются каштановый и липовый виды меда, какие у них полезные свойства и почему запрещено вывозить из Абхазии в Россию эту продукцию.

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Вкусно и полезно

Перед цветением каштана и липы большинство пчеловодов Абхазии перевозят пасеки в места, где распространены эти виды деревьев. Обычно, это горные ущелья, уточнил руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

Он объяснил, что к концу июня цветение каштана уже подходит к завершению и "эстафету" из нектара принимает липа. Эта природно-климатическая особенность республики, чаще всего, позволяет делать медовый "микс" почти одновременно из двух видов растений.

Оказывается, добывать нектар из каштана для пчел намного сложнее, чем из липы и поэтому, как только "удобное" растение начинает цвести, насекомое переключается на него.

© Sputnik Томас Тхайцук Медовый август: тонкости пасеки

Тугуш рассказал, как выбрать каштановый мед и о его пользе>>

"Большинство каштановых рощ Абхазии идут в сочетании с липовой древесной культурой. У нас очень мало таких мест, где цветет только каштан. К примеру, такие небольшие территории встречаются в Акармарской зоне Ткуарчала, в селах Арасадзыхь и Тхина", — рассказал Тугуш.

Обширные территории, где каштан и липа цветут вместе, добавил он, — Кодорское и Бзыбское ущелья, восточная и западная Гумиста.

Опытному пчеловоду несложно определить, в какой именно период летающие "труженики" изменили предпочтение по аромату, весу и увеличению "поставок" меда. Есть и те, кто успевают откачать сладкий микстуру до того, как разные виды смешаются в одну, но на это способны немногие.

Вкус у меда из липы более мягкий и сладкий, а каштановый отличается легкой, но приятной горечью, а с его ароматом не сравнится ни один другой вид меда, пояснил Даур Тугуш. Он добавил, что наличие горького привкуса в продукте говорит о его полезных свойствах.

"Каштановый мед – он темного цвета. Учеными доказано, что в светлом меде больше содержится глюкозы, фруктозы и сахарозы, а в темном – микро и макроэлементы, которых в нашем организме всегда не хватает. Эти элементы хорошо всасываются в кровь, укрепляют сердечные мышцы, так как в них много калия. Вообще, в каждом виде меда присутствует вся таблица полезных веществ", — отметил Тугуш.

Производство и экспорт

В среднем в Абхазии в год производят около 50 тонн каштанового меда, если не помешают погодные условия, отметил руководитель РУП "Абхазмед". Все должен быть в меру. Каштан не любит холодные ночи и рассвет, прохладные дожди и излишнее количество солнечных лучей.

© Fotolia / Solstizia Завод по очистке и фасовке меда запустят в Абхазии

Для пчеловодов 2018 год выдался урожайным и, по рассказу Даура Тугуш, производители довольны результатами.

"Не так давно я разговаривал с людьми, которые сообщили мне о том, что уже до 60% улей заполнены каштановым медом. Липу на тот момент мы не считали. Естественно, пчеловоды довольны. Конечно, не везде такие результаты и есть места, где более скудный урожай, но в целом этот год удачный и ожидается большой урожай", — рассказал он.

Вывоз меда на территорию России из Абхазии запрещен по санитарным соображениям, но официального вето по этому поводу нет, подчеркнул Тугуш. Причина этого связана с недобросовестной работой некоторых пчеловодов, которые производят некачественный мед.

Без проблем эту продукцию в больших количествах могут перевозить только те экспортеры, которые имеют на руках все необходимые разрешительные документы от профильных органов двух стран.

"Очень многие и я в том числе официально занимаются вывозом меда. У меня заключен контракт с одной крупной российской фирмой "Медовый дом" на двести тонн ежегодно и проблем особо никогда не возникало", — поделился опытом руководитель "Абхазмеда".

Тугуш посоветовал тем, кто планирует вывезти из Абхазии в Россию мед в небольших количествах, приобретать лицензированную продукцию.

Проблема с фальсифицированным медом может решиться совсем скоро. Летом 2018 года планируется запустить завод по очистке и фасовке меда.

"Мы находимся на стадии завершения. К нам приезжал итальянец, который показал принцип работы. Мы уже практически готовы. Сейчас подрядчик доделывает то, что рабочие не доделали. У нас была комиссия, которая сделала какие-то поправки. Сейчас занимаются исправлением небольших ошибок. Думаю, эти работы завершим в ближайшие дни. Мы готовимся к открытию. Мы планируем запустить завод до конца этого месяца. Премьер-министр Геннадий Гагулия вплотную взял под личный контроль запуск этого производства. Думаю, доведем до конца", — рассказал Даур Тугуш.

Рабочими завода, по словам руководителя РУП "Абхазмед", в основном будут жители села Кындыг.

В 2015 году Министерство сельского хозяйства Абхазии подписало договор с местной компанией "Рубин" по строительству здания завода по очистке и фасовке меда. Предприятие строится по линии финансирования Минсельхоза. Строительство объекта обошлось в 19 миллионов 970 тысяч рублей.